„Muž seděl v sobotu odpoledne na chodníku v Líšni a nereagoval na žádné dotazy,“ uvedl mluvčí strážníků Jakub Ghanem. Strážníci mu dali dýchnout, ale zjistili, že jim jejich přístroj nestačí. Dokáže totiž měřit jen do pěti promile alkoholu...



Na místo vzápětí přijeli i policisté vybavení lepším přístrojem, který měří do šesti promile. Výsledek? Muž nadýchal 5,48 promile alkoholu. Zdravotníci proto muže naložili do sanitky a odvezli do nemocnice.

Zatímco podle odborníků může být pro člověka nenavyklého na alkohol smrtelná dávka nad 3,5 ‰ alkoholu, u tzv. pijanů je tato hranice nad 4,5 ‰.

Co mohl dotyčný vypít, aby nadýchal 5,48 promile? Hodnota odpovídá např. 3,8 litrům vína, nebo 12 litrům 10° piva, nebo 8,5 litrům 12° piva, nebo litru 40 % pálenky, nebo 2,4 litru cinzana či martini.

