Kozoroh

Od startu června vám nejde pracovně nic podle představ. Sice se snažíte a odvádíte všechno na sto procent, ale pořád je to málo. Jste zvyklí makat jako mezci, jenže by to chtělo něco jiného. Naštěstí máte doma velkou podporu od partnera a dětí.