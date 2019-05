Dva lidské životy zachránili o víkendu na Brněnsku policisté. Mladík (20) u Sokolnic vyhrožoval skokem pod vlak, jeho o rok mladší vrstevník u Ivančic pro změnu vylezl na most a hodlal ukončit svůj život skokem do padesátimetrové hloubky. Oba nešťastníci od svých úmyslů nakonec upustili.

Těsně před nedělní půlnocí spěchali židlochovičtí policisté do Sokolnic. Na mostě tam seděl dvacetiletý muž a vyhrožoval skokem do kolejiště.

„Hlídce se s mužem podařilo navázat kontakt. Následně jej policisté za použití donucovacích prostředků dostali ze zábradlí do bezpečí. Po nezbytném prvotním ošetření mladík putoval do nemocnice do péče specialistů,“ popsal první případ policejní mluvčí Bohumil Malášek.

Nechtěl mluvit ani s matkou

Podobný scénář se odehrál o několik hodin dříve na mostě poblíž rekreační oblasti Stříbský mlýn u Ivančic. Tam zdrogovaný mladík (19) vyhrožoval skokem z mostu, který je ve skoro padesátimetrové výšce. Ve vypjaté situaci se nedařilo navázat dialog ani přivolané matce rozrušeného hocha.

Hodinový rozhovor

„Nakonec přece jenom začal komunikovat s vyjednávačem přivolané zásahové jednotky. Po více než hodině byl policista úspěšný, mladík nebezpečné místo opustil,“ popsal situaci policista. Také v tomto případě putoval muž do nemocnice na specializované pracoviště.

