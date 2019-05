Do hračkářství v Brně-Králově Poli se vypravil hned dvakrát. Nejprve si vyhlédl modely vlaků, poté cínové vojáčky, nejspíš do sbírky. Ty si pečlivě prohlédl a šup s nimi do kapes. Jenže personálu jeho počínání neuniklo.

Muž byl navíc hračkami natolik zaujatý, že si nevšiml kamery přímo nad svou hlavou. „Policistům se povedenou dvojici podařilo vypátrat i díky kamerovým záznamům,“ konstatoval policejní mluvčí David Chaloupka.

Jak se ukázalo, poberta si vůbec neuvědomil, že je v podmínce, proto výše škody nebude hrát při projednávání krádeže u soudu žádnou roli. Aktuálně mu tak hrozí až tříletý pobyt za mřížemi.