Obrovské štěstí měli štamgasti hospody v centru Kunštátu na Blanensku. Jejich oblíbenou restauraci v pondělí dopoledne zbořil náklaďák! Jeho řidič patrně usnul za volantem. Ještě štěstí, že pondělí je zavírací den, obětí by mohly být jinak desítky…

Ke kuriózní nehodě došlo kolem půl jedenácté dopoledne. „Řidič (55) podle svých slov patrně usnul za volantem. Místo toho, aby odbočil doleva, tak jel rovně,“ řekl mluvčí policie Bohumil Malášek.

Po nehodě zůstal šofér zaklíněný ve voze a museli ho vystříhat hasiči. K nehodě dorazily dokonce jednotky až ze 40 km vzdáleného Brna.

Kromě vytažení lehce zraněného řidiče museli hasiči i zajistit poničený dům. „Budeme se snažit vůz z průjezdu vytáhnout a zároveň objekt dostatečně zajistit, aby nespadl,“ řekl mluvčí hasičů Petr Příkaský.

Zavřené pondělí

Obrovským štěstím bylo, že k nehodě došlo v pondělí, kdy je zavírací den. „Obvykle chodívá na oběd asi 30 lidí. Kdyby se to stalo v jiný den a on se trefil kousek vedle, mohlo to dopadnout mnohem hůř,“ řekla majitelka restaurace Věra Lepková.

Nehoda hospodské dost zkomplikovala život před svátky a Silvestrem. „Projel téměř celým průjezdem, je to tam celé zničené,“ konstatovala.

VIDEO: Řidič zapomněl zabrzdit, autobus vyjel ze zastávky bez něj.