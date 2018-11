Vodnář

S nadřízeným budete mít trable. Není divu, že domů přijdete podráždění. Jeho nápady a požadavky se vám právem zdají trochu přehnané. Chtělo by to rozhovor z očí do očí. Zjistíte, že si není tak jistý, jak to vypadá. Je evidentní, že se cítí ohrožen.