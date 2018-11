Vyslané hlídky dorazily na místo během krátké chvíle a hned si povšimly rozjařené pětice mužů. Když je chtěly zkontrolovat, vzal hlavní aktér (19) do zaječích. Daleko však neutekl, poté se celá společnost přesunula na obvodním oddělení. Jak se ukázalo, v centru města se „bavila“ pětice cizinců ve věku od 19 do 26 let.

„Za hlavním aktérem, který se snažil hlídce uprchnout, zůstala pěkná spoušť a to poškozených 13 vozidel, po kterých se procházel nebo do nich kopal,“ uvedla policistka Petra Hrůzová.

Celková škoda se teprve sčítá, obvinění už padlo v případě nejaktivnějšího mladíka. Bude se zodpovídat z poškozování cizí věci a výtržnictví.

VIDEO: Vandalové v Praze poničili vůz.