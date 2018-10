Býk

V zaměstnání si dejte pozor na to, abyste nezabředávali do neplodných diskuzí. Mohli byste na sebe strhnout pozornost nadřízených, jež by chápali vaše slova jako přehnanou kritiku. Nestojíte přece o to, abyste museli na koberečku cokoli vysvětlovat.