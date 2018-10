Do ulice Milady Horákové okamžitě vyrazila autohlídka, která před sebou zanedlouho uviděla kličkující červené auto. Jeho řidič vůbec nedbal jízdních pruhů a směrem do centra se vydal se svým vozidlem po tramvajovém pásu.



Cestu do křižovatky mu nakonec strážníci zahradili služebním autem se zapnutým výstražným světlem i sirénou, a donutila tak šestapadesátiletého muže zastavit.

Opilec ve fabii kličkoval v centru Brna, vjel i na tramvajový ostrůvek Městská policie Brno

řekla mluvčí brněnských strážníků Tereza Kadrnožková.

Šofér nedokázal ani vysvětlit, kde si rozbil přední kolo, které bylo při příjezdu policistů úplně vypuštěné.Na místo tak dorazili také státní policisté, kteří budou událost šetřit pro podezření z trestného činu.

Jak se navíc ukázalo, několik minut před zadržením opilec na zastávce Jugoslávská najel na nástupní ostrůvek a ohrozil několik cestujících.