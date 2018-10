„Na Kurtovi oceňuji jeho tvrdost, na povel okamžitě reaguje. Už jako štěně bylo vidět, že má výborné předpoklady výcvik zvládnout a stát se nejlepším,“ tvrdí psovod Ladislav Huděc.

On sám během patnácti let u policie sloužil ve Slavonicích, Vranově nad Dyjí a od roku 2013 je ve Znojmě. Vždycky ho přitahovala kynologie, ale stát se policejním psovodem se mu splnilo až po příchodu do okresního města.

Jejich společná profese je řehole, mimo dvanáctihodinových směn v terénu se udržují i na cvičáku. Kurt je ovšem i miláčkem policistovy rodiny. „Má rád také zvířata, která máme doma. Prostě pohodář. A bereme ho pochopitelně i na dovolenou,“ říká znojemský psovod.

Našel pytle s lupem

V ostré službě je Kurt od letošního února. Pustil se mimo jiné po stopě zloděje, který vykradl čerpací stanici. „Kurt našel pytle, které měl pachatel nachystané na svůj lup a na útěku je odhodil. Pachatel se pak pod tíhou důkazů přiznal,“ popsal policista.

Úspěch na policejním mistrovství podtrhli znojemští psovodi i v soutěži družstev, kde Ladislava Huděce s Kurtem doplnil Jindřich Šulc se sedmiletým Tonym. A přivezli domů druhé zlato.

„Kurt je teď v nejlepších letech a kondici. Zkrátka parťák, na kterého je za všech okolností spolehnutí,“ tvrdí psovod o čtyřnohém kolegovi, před kterým by se měli mít všichni pobertové na pozoru.

VIDEO: Policejní psovodi v akci při hledání otrávených návnad.

délka: 00:21.90 Video 480p 360p 240p REKLAMA Psovodi hledají otrávené návnady Blesk - Jana Ulrichová