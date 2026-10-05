„Užívám si to, i když občas za jízdy jsou ty repliky tak trochu akrobacie,“ svěřil se představitel kancléře Riegera Vladimír Hauser (71). Herci zapojili do své improvizace i ty, kdo skutečně do tramvaje nastoupili a zprvu nevěřícně zírali na výjevy uvnitř.
„Vím, že jde o akci k výročí prezidenta Havla. Hodně mě to pobavilo, herci si to koukám taky užívají," svěřila se jedna z Brňanek, která přistoupila na náměstí Svobody.
„To se mi ještě nestalo, abych měl za zády herce i s živým představením. Navíc divadlo mám zadarmo a naopak za řízení šaliny mám zaplaceno,“ usmíval se řidič historické tramvaje Jiří Fic.
Hned za řidičem je k dispozici psací stroj, kam mohou cestující napsat, jakou otázku by Václavu Havlovi položili, kdyby měli příležitost se s ním potkat. Tramvaj má na přední straně havlovské srdíčko, uvnitř jsou vylepeny citáty z Havlových her.
„Havlova šalina" bude kroužit Brnem každou hodinu až do 17 hodin. Vyjíždí z Malinovského náměstí a přes Rooseveltovu ulici, náměstí Svobody a hlavní nádraží se vrací zpět na výchozí místo.