Vánoční oběd se uskutečnil v prostorách slavnostně nazdobeného zastupitelského sálu radnice Brno-střed. Pozvání k prostřeným stolům obdrželo na 200 hostů, s nimiž celoročně pracuje dobročinná organizace Sant'Egidio.
„Letošní v pořadí již šestý ročník se vůbec poprvé konal o prvním svátku vánočním. Příchozí nejen společně poobědvali, ale také si zazpívali koledy a obdrželi drobné dárky. V balíčcích našli třeba teplé oblečení, hygienické potřeby a další milé pozornosti,“ uvedl radní Pavel Studeník (KDU-ČSL).
Vývar, řízek, vánoční cukroví
Sváteční menu zahrnovalo polévku, hlavní chod a dezert. Podával se hovězí vývar, smažený řízek s bramborovým salátem a vánoční cukroví. Nechyběly ani teplé nápoje. Jídlo na hostinu darovali dárci, kteří přispívají na transparentní účet nebo se zapojují do sbírek v brněnských farnostech.
Na organizaci se podílelo bezmála 60 dobrovolníků, mezi nimiž nechyběli ani pracovníci úřadu městské části včetně tajemníka úřadu Petra Štiky. Nejvíce zapojených bylo z komunity Sant'Egidio, jež se dlouhodobě věnuje práci a podpoře chudých či lidí bez domova.
Pomoc potřebným
„Pro celou naši komunitu je velmi důležité, že můžeme s našimi přáteli o svátcích společně usednout k jednomu stolu. Jedná se vždy o milé setkání v přátelské atmosféře, ve které zapomeneme na každodenní starosti. S pozvanými, mezi něž patří lidé bez domova, chudí nebo osaměli, dlouhodobě spolupracujeme. Každý týden se s nimi setkáváme a pomáháme jim,“ podotkl Vladimír Vala z komunity Sant’Egidio.
Sant’Egidio vzniklo v roce 1968 v Římě s cílem postavit na první místo v životě věrnost evangeliu a praktickou péči o chudé. Slavnostní oběd pro potřebné považují členové za jednu z hlavních událostí roku. Tradice se mezi komunitou udržuje po celém světě.
