Poprvé se Miloš s Ludmilou potkali v roce 1948 na studentských slavnostech v Brně. Miloš se vyučil mechanikem a nastoupil do Adamovských strojíren. Ludmila absolvovala obchodní akademii a zamířila jako úřednice do stejného podniku.
O dva roky později následovala veselka a v roce 1951 se narodila dcera Ludmila. Za dalších šest let přišla na svět Dagmar.
Miloš rád muziku, Ludmila romány
Spojuje je rodina a děti a láska k hudbě. Miloš hrál v několika kapelách, nejprve jazz a swing, později se mu zalíbila country. Ludmila zase zpívala v kostele a líbí se jí opera. Role si dobře rozdělili.
„Říkám, že manželka musí mít svatozář. Jezdil jsem po zájezdech, je pravda, že doma jsem se občas jen otočil. Hrál jsem na kytaru, klarinet a saxofon. Poslední koncert jsem měl v devadesáti. Většina mých spoluhráčů už je bohužel po smrti,“ svěřil se Miloš se svou vášní. Z hudeníků se mu líbí Benny Goodman, Ella Fitzgeraldová, Duke Ellington a Louis Armstrong.
Další jeho zálibou je bicykl. „Sednu na kolo a jedu na cyklostezku na Obřany. Je to relax,“ ubezpečuje ve svých 95 letech a dodává, že ještě ráno a večer cvičí.
Hádky? Už si nepamatují
Ludmila se tak věnovala dcerkám, s výchovou jí pomáhali i její rodiče. „S manželem máme kromě rodiny a hudby celkem rozdílné zájmy. Já si ráda zašla do přírody, baví mě životopisy herců a historické romány. Ze zpěváků mám ráda Waldemara Matušku, byl lepší než Gott,“ prozradila.
Objevily se občas mezi Milošem a Ludmilou během úctyhodně dlouhého soužití černé mraky? „Na to si už nevzpomínám,“ odpověděla diplomaticky Ludmila a Miloš s úsměvem přikývl.
Dlouhověkost mají v genech
Pro vysvětlení dlouhověkosti mají manželé jednoduchý recept. „Naši předci mají devadesátku v genech. Strýc se dokonce dožil stovky. Chce to také veselou mysl a zbytečně se netrápit hloupostmi,“ přemítá Ludmila.
A jaký vzkaz by poslali těm, kteří právě slaví některou z výročních svateb? „Těžko říct, asi není nějaká zaručená rada. Musíte spolu holt vydržet v dobrém i ve zlém,“ vzkazuje Ludmila Pechová.
Pečují o stoletou trafiku
„Je to skutečně rarita, být spolu 75 roků. Zvlášť když slyšíte o statistikách, kolik párů se dnes brzy po svatbě zase rozchází. Nebeská svatba je vrchol dlouhověkosti a věrnosti. Se sestrou rodičům samozřejmě ze srdce blahopřejeme a věříme, že spolu ještě dlouho budeme,“ shrnula své pocity dcera Ludmila (74).
Rodina Pechových je v Bílovicích známá i tím, že už přes 100 let udržuje v provozu prvorepublikovou trafiku. Tu získal po skončení 1. světové války od československého státu jako válečný invalida otec Ludmily Pechové Jan Škaroupka. Na frontě totiž utrpěl vážná zranění -průstřel plic a těžké poranění ruky a nohy. Nyní ji provozuje jeho vnučka a dcera Ludmily Pechové Dagmar Hájková (68).
Výročí svateb
Výročí svateb zahrnuje téměř 30 stupínků. Jako první je bavlněná svatba, kdy v prvním roce by se měli mít manželé jako v bavlnce. Ocelová svatba je soužití trvající 11 let, kdy se tvrdí, že některé situace je potřeba řešit s ocelovým klidem. Stříbrná svatba znamená 25 let soužití a s ní spojený stříbrný „dárek.“
Zlatá svatba značí, že manželé jsou spolu půl století, diamantová pak 60 let. Nebeská svatba či svatba korunovačních klenotů, tedy soužití trvající 75 let, stojí na posledním, nejvyšším stupínku. Dočkat se tohoto výročí, to obnáší opravdovou výdrž a pevné zdraví.
