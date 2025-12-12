Martin Fölkl, jejich velitel, právě chystal k výjezdu služební vůz a tak na úpěnlivou prosbu o pomoc neváhal ani vteřinu. Spolu se svým synem vyrazil k nešťastnému Lukášovi, který trpí svalovou atrofií a na svém vozítku je životně závislý.
„Zoufalý vozíčkář byl již celý prokřehlý a vysílený. Ihned jsme mu pomohli do vyhřátého vozu a naložili jeho nákup. To již byl od nás rozjednán přes telefon odvoz vozíku pomocí dodávky,“ popsal situaci po příjezdu na určenou adres Fölkl.
Pomocnou ruku podal také školník z nedaleké základní školy Blažkova na Lesné. Zachránci vozík společnými silami naložili a odvezli do zahrádkářské kolonie mezi Soběšicemi a Lesnou, kde Lukáš bydlí.
„V místě bydliště jsme vozík vyložili, pánovi pomohli uložit nákup a nabídli pomoc při opravě pneumatiky. Vše tedy nakonec dobře dopadlo a my jsme rádi, že záchranná akce v terénu, na kterou tentokrát nebylo potřeba výjezdu s poplachem, úspěšně dopadla,“ shrnul velitel soběšických hasičů.
Kuriózní zásah hasičů! Chlapeček si na hlavu narazil dětské záchodové prkénko: Z pasti ho vystříhali
„Počítám, že za nimi zajedu a dostanou ode mě něco zdravého, jsou to sportovci. Takže asi med a čaj a taky uherák, ten je přece kvalitní. A ještě bych jim chtěl i takto veřejně poděkovat,“ svěřil se vozíčkář Lukáš. Pohotoví hasiči si navíc mohli přečíst i desítky pochvalných vzkazů na sociálních sítích.
VIDEO: Strážník Petr o dovolené zachraňoval
Strážník Petr o dovolené zachraňoval: Pohotově vytáhl rodinu z havarovaného auta Městská policie Brno