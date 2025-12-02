Po půl roce od svých druhých „narozenin" se Jana rozhodla poděkovat všem, kdo se na náročném zákroku podíleli. „Díky skvělé spolupráci celého týmu záchranářů a rychlému a profesionálnímu zásahu dnes žiji plnohodnotný život - a to i přes oněch 57 minut, během nichž jste neúnavně a s nasazením odváděli svou náročnou, ale dokonalou práci. Já sama jsem toho živým důkazem. Velmi si cením i návštěvy lékaře z LZS, který mě v nemocnici navštívil,“ napsala.
Jana ubezpečila, že od červnové události neuplyne jediný den, kdy by si na své záchrance nevzpomněla. „A ať chcete nebo ne, budete mě v mých myšlenkách provázet zřejmě po celý zbytek života,“ svěřila se.
Záchranáři mají pochopitelně radost, když si na ně jejich pacienti vzpomenou a pošlou slova díků. „Moc nás potěšila tato krásná slova a hlavně fakt, že paní Jana se zotavuje. Přejeme jí mnoho hezkých chvil prožitých s těmi nejbližšími,“ reagovala mluvčí jihomoravských záchranářů Michaela Bothová.
