„Dlouho jsme si dělaly průzkum trhu a zjišťovaly, o co by byl zájem, co by nás bavilo a co by bylo udržitelné i do budoucna,” svěřila se Klára Sasínová. Trojice dívek zvažovala dokonce, že založí vlastní kabaret s tanečnicemi. Nakonec ale rozjely firmu na betonové doplňky. |
Ze školní povinnosti se stal projekt, který je prý chytil za srdce. Ani jedna ze studentek přitom neměla praktické zkušenosti s prací s betonem nebo výrobou věcí z něj.
„V tom nám velmi pomohli vyučující, propojili nás s profesorem Pěnčíkem. Ten nám dal prostor ve své hodině, abychom studentům mohly projekt Betoniq představit a daly jim možnost se do projektu zapojit,” popsala začátky Kateřina Pekárková.
Metoda pokus omyl
Skutečně se ozvalo několik zájemců o projekt. Dívky nakonec vybrali studenta, který jim pomáhal vyvinout směs přímo pro jejich potřeby, Začátky ovšem byly metodou pokus omyl.
„Výrobky vznikaly doslova v mé kuchyni. Měla jsem misku, beton, lžíci a zkoušela, co bude fungovat. Protože jsme ze začátku ten materiál tak dobře neznaly, skoro pokaždé se objevilo něco, co nás překvapilo,” vzpomíná Kateřina.
Dřevo a mikrobeton
Zakladatelky Betoniqu získaly postupně dostatek zkušeností, a tak si troufly na větší věci. Dekorace ustoupily nábytkové řadě. „Jedná se o dřevěné konstrukce, které jsou potažené mikrobetonem. Protože jde o odlehčený beton, nábytek moc neváží, ale zároveň vypadá jako by byl celý odlitý z betonu,” vysvětlila Milena Moudrá.
Po stolcích a taburetech by se podnikavé dívky rády pustily například do velkých stolů. Své modely, by chtěly nabídnout architektům a interiérovým designerům.
VIDEO: Z Boskovic až do Londýna. Česká rodinná firma LD Seating dobývá svět z centra designu.
Z Boskovic až do Londýna. Česká rodinná firma LD Seating dobývá svět z centra designu e15