„Dlouho jsme si dělaly průzkum trhu a zjišťovaly, o co by byl zájem, co by nás bavilo a co by bylo udržitelné i do budoucna,” svěřila se Klára Sasínová. Trojice dívek zvažovala dokonce, že založí vlastní kabaret s tanečnicemi. Nakonec ale rozjely firmu na betonové doplňky. |

Studenti VUT v Brně se překonali: Elektrický monopost Dragon má pohon na čtyři kola

Studentský tým TU Brno Racing při VUT Brno představil svoji letošní závodní formuli Dragon e5.

Ze školní povinnosti se stal projekt, který je prý chytil za srdce. Ani jedna ze studentek přitom neměla praktické zkušenosti s prací s betonem nebo výrobou věcí z něj. 

„V tom nám velmi pomohli vyučující, propojili nás s profesorem Pěnčíkem. Ten nám dal prostor ve své hodině, abychom studentům mohly projekt Betoniq představit a daly jim možnost se do projektu zapojit,” popsala začátky Kateřina Pekárková.

Převratný vynález! Chytré boty a rukavice pro hasiče! Navedou je k oběti i z ohně ven

Petr Kašpar a Radek Soukup, autoři vynálezu ze Západočeské univerzity v Plzni.

Metoda pokus omyl

Skutečně se ozvalo několik zájemců o projekt. Dívky nakonec vybrali studenta, který jim pomáhal vyvinout směs přímo pro jejich potřeby, Začátky ovšem byly metodou pokus omyl. 

Výrobky vznikaly doslova v mé kuchyni. Měla jsem misku, beton, lžíci a zkoušela, co bude fungovat. Protože jsme ze začátku ten materiál tak dobře neznaly, skoro pokaždé se objevilo něco, co nás překvapilo,” vzpomíná Kateřina.

Z Ostravy k vám hovoří CML: Superpočítač za 125 milionů! Funguje při teplotě –273,14 °C

Ostravský kvantový superpočítač VLQ.

 

Dřevo a mikrobeton

Zakladatelky Betoniqu získaly postupně dostatek zkušeností, a tak si troufly na větší věci. Dekorace ustoupily nábytkové řadě. „Jedná se o dřevěné konstrukce, které jsou potažené mikrobetonem. Protože jde o odlehčený beton, nábytek moc neváží, ale zároveň vypadá jako by byl celý odlitý z betonu,” vysvětlila Milena Moudrá.

Po stolcích a taburetech by se podnikavé dívky rády pustily například do velkých stolů. Své modely, by chtěly nabídnout architektům a interiérovým designerům.

VIDEO: Z Boskovic až do Londýna. Česká rodinná firma LD Seating dobývá svět z centra designu.

Video
Video se připravuje ...

Z Boskovic až do Londýna. Česká rodinná firma LD Seating dobývá svět z centra designu e15

Fotogalerie
5 fotografií
Podnikavé studentky rozjely výrobu betonových dekorací a nábytku.
Podnikavé studentky rozjely výrobu betonových dekorací a nábytku.
Autor: archiv Betoniq