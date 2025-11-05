Schránka obsahovala pozůstatky pěti osob. Hlavní nález podle analýz odpovídá věkem i robustností postavy Jindřichovi z Lipé. „Měl více než 170 centimetrů. Izotopová analýza naznačuje, že dotyčný jedinec měl stravu s vysokým obsahem bílkovin. Maso, ryby, proso, zkrátka jídlo nedostupné pro většinu lidí. Mohl si je dovolit,“ řekl historik a koordinátor výzkumu Ctibor Ostrý.

Spočine blízko Elišky

Zbylé kosti patří podle všeho osobám z původního hřbitova, který zanikl po výstavbě baziliky. Nálezy v nerezové schránce budou nyní uloženy na původní místo v jižní části baziliky, kde byly v 60. letech objeveny.

Významný šlechtic tak spočine jen několik metrů od krypty u hlavního oltáře, kde odpočívá královna Eliška Rejčka. Poté, co obdověla, stal se jejím životním partnerem.

Komplexní výzkum souboru kosterních pozůstatků trval rok a půl. Síly spojilly Muzeum města Brna, Augustiniánské opatství a farnost Staré Brno a Masarykova univerzita. „Díky této spolupráci se nám podařilo nejen identifikovat ostatky, které s velkou pravděpodobností patřily Jindřichovi z Lipé, ale také o něco lépe poznat tuto výjimečnou historickou osobnost. “ doplnil archeolog Michal Vágner. 

Kdo byl Jindřich z Lipé?

Patřil k nejbohatším a nejmocnějším českým šlechticům počátku 14. století. Před nástupem Jana Lucemburského fakticky řídil české království jako nejvyšší komorník. Po smrti v roce 1329 byl pohřben v bazilice, kterou Eliška nechala vystavět na Starém Brně.

