„Kdysi jsem jen tak plácl, že je mým snem doplout na vikingské lodi po Odře do polského Wolinu na vikingské slavnosti. Slovo dalo slovo a v roce 2020 jsme se do toho pustili,“ uvedl Dan Juríček.



Málo času

Kamarádi doufali, že loď postaví za rok, ale to by na to museli mít víc volného času. „Scházíme se vždy jen v úterý, a to až po práci. Navíc loď děláme tak, jak ji dělali středověcí stavitelé. Práce nám proto zabraly už tři roky času,“ přiznal Juríček.

Nadšencům zbývá dodělat kormidlo, stěžeň a havlinky (držáky na vesla – pozn. red.). „Věřím, že už koncem roku bychom se mohli dočkat křtu na řece Oslavě,“ doufá Juríček. Hlavním cílem ale zůstává Wolin.



Vzniká podle plánu

„Po dokončení musíme loď z Oslavan převézt na Odru. Budeme na to potřebovat asi 130 tisíc korun. Sháníme proto peníze na Hithitu. Potřebujeme je dát dohromady do 16. října. Zatím nám lidé poslali asi třetinu,“ upřesnil Juriček, který se nebrání myšlence svézt větší dárce i na replice lodi.

Replika lodi Gislinge vzniká podle plánů, které nadšencům poskytlo muzeum vikinských lodí v dánském Roskilde. Ty byly vyhotoveny na základě vraku nalezeného v roce 1993.

VIDEO: Replika Noemovy Archy.EMBED_OFF