Štír

Merkur bude až do 18. března v přínosném postavení ve vašem znamením. Do té doby byste měli stihnout vše, co si přejete uskutečnit. Hvězdy vám radí naslouchat rodinným příslušníkům a snažit se pochopit jejich trápení, vaši pomoc aktuálně potřebují.