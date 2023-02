Pozorní Brňané si to nenechali pro sebe. „Stálo to 20 milionů, budí jako každá socha v Brně velké emoce. A to by nebylo Brno, aby na pamětní tabulce nebyla hrubka. Už na ZŠ jsme používali u slova výjimka skvělou pomůcku – výšivka. Od té doby si to 50 let pamatuji,“ napsala na sociální síti paní Kateřina.

A strhla se přestřelka. Nové soše prý už někteří Brňané říkají „lysohlávky v průvanu“. „To je brněnská klasika. Vždycky nějaký rozruch a až později se dmou pýchou,“ zněla jedna z jemnějších reakcí.

Na vině je svářeč

Vytvoření sochy a pamětní desky měla na starosti obecně prospěšná společnost Společně. „Víme o tom, za nás jde o drobnost. K chybě došlo při výrobě, kdy svářeč čárku špatně umístil. Už byla sjednána náprava,“ řekl Blesk.cz vedoucí projektu Jakub Carda.

S nadhledem zhodnotil gramatický přešlap na pamětní desce Jiří Sekerák, vedoucí Mendeliana, interaktivního muzea a centra J. G. Mendela. „To je z praxe známá věc, že čím víc na něčem záleží, tím spíš se tam udělá naprosto banální chyba. Zejména ve spěchu. Tak hlavně, že je to už opraveno a napříště už jen bez chyb,“ reagoval Sekerák.

Hrachovina potřebuje čas

Jakub Carda tvrdí, že kritické výhrady mají své opodstatnění, na druhou stranu projekt už sklidil po pár dnech od odhalení řadu pochvalných reakcí. „Je jich většina, což nás těší. Podobně jako každá nová socha či stavba potřebuje čas, aby si sedla a vžila se,“ míní Carda.

Carda odkazuje mj. na sochu Jošta Lucemburského na Moravském náměstí přezdívanou posměšně žirafa či orloj na náměstí Svobody připomínající pánské přirození. U obou se dnes s odstupem let zastavují turisté a pořizují si selfie.

Hrachovina stála 24 a půl milionu korun, peníze na ni šly z veřejné sbírky, z pokladny města a kraje.

