Ryby

Během listopadu je Mars v nepřívětivé kvadratuře s Jupiterem, což z vás dělá slabé protihráče. Jeden člen rodiny se do vás hloupě naváží, ale vy se s ním nechcete hádat. Moc dobře víte, že by to nikam nevedlo. Raději se vydáte někam na večírek.