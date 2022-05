Na stolku se objevily první smuteční květiny, hoří svíčky. Lidé spontánně připisují do knihy osobní vzkazy i vzpomínky na oblíbeného traumatologa. Za tři desítky let praxe totiž prošly jeho rukama tisíce pacientů. Léčil zraněné sportovce, celebrity, ale hlavně obyčejné lidi.

„Moc jste mi pomohl. Byl jste neuvěřitelně pracovitý člověk. Je mi to nesmírně líto,“ napsala vzkaz do nebe pacientka Radmila Krechlerová.

„Léčila jsem se u něj s achillovkou. Kromě toho, že byl skvělým lékařem, byl výjimečný i svým citlivým, lidským přístupem,“ svěřila se s osobní zkušeností i primátorka Brna Markéta Vaňková.

Přední český chirurg a traumatolog Libor Paša (†63) zahynul v neděli v Norsku v autě, které v tunelu Steigen nabouralo do traktoru s návěsem. Společně sním zemřeli i další tři Češi (45 až 80 let), poslední člen rybářské výpravy utrpěl těžká zranění. Skupina jela na letiště, odkud měla už z rybářské dovolené letět zpět do Česka.

VIDEO: Jak zemřel Petr Kellner? I po roce jsou příčiny zřícení vrtulníku nejasné.

délka: 04:26.12 Video Video se připravuje ... Jak zemřel Petr Kellner? I po roce jsou příčiny zřícení vrtulníku nejasné Videohub