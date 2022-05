Za den vyšlape až pět tisíc schodů, přesto by neměnila. Adéla Marková (22) pracuje jako Superhrdinka v Aqualandu Moravia v Pasohlávkách. Její pracovní náplní je jezdit s dětmi na tobogánech.

„Jezdím s dětmi na pěti různých tobogánech. Klíčový přitom není jejich věk, ale výška. Na některé jim stačí 100 cm, na ty náročnější potřebují 140 cm,“ uvedla Marková.



Dobrá posilovna

„Když jsem šla ty schody poprvé, myslela jsem, že mne na druhý den budou strašně bolet nohy. Bylo to v pohodě. Dobrá posilovna to ale určitě je,“ řekla s úsměvem. Za den absolvuje i více než 50 jízd.

Paradoxně nejraději má Marková U-rampu, která pro vysoký stupeň adrenalinu není rozhodně pro každého. „Adrenalin miluji, takže ji mám opravdu nejraději,“ přiznala se smíchem.



Zastupuje dospělé

Mr. Slider, jak se pozice Superhrdinů oficiálně jmenuje, je určena prioritně pro děti. „Pokud by ale nastala situace, že by nějaký dospělý neměl někoho na raft do páru, jsem připravena jet i s ním,“ ujistila Marková.

Specialisty určené k tomu, aby s dětmi sjížděli tobogány, zavedl Aqualand Moravia jako první na světě. „Způsobilo to velký ohlas. Ze všech stran se nás ptají, jak nás to napadlo a mnohde zvažují, že obdobnou službu zavedou také,“ řekl marketingový manažer Aqualandu Moravia Tomáš Svoboda.



Jak to funguje? Na pokladně si zájemci zaplatí tzv. sloty, čili jízdy se Superhrdiny. Pak už jim jen stačí u některého ze Superhrdinů u tobogánu se přihlásit.je přesvědčený Svoboda.

VIDEO: Časosběrné video výstavby tobogánu High Five v Pasohlávkách. délka: 01:00.00 Video Video se připravuje ... Časosběrné video výstavby tobogánu High Five v Pasohlávkách Aqualand Moravia