Janda, který je učitelem na základní škole, oddával například po pás ponořený v rybníku, či ve westernovém stylu za zvuků melodií filmu Sedm statečných. Žádné výzvy neodmítá a vše bere s laskavým humorem. Ten je natolik nakažlivý, že se k němu někteří novomanželé rádi vracejí.

Ženich řekl »ne« a utekl

Loni na jaře měl například jeden z novomanželů velkou radost, že jeho obřad bude sloužit právě Janda. „Řekl mi: To je dobře, že jste to zase vy. Oddával jste mě už se všemi třemi předchozími manželkami. Tak to budeme mít napočtvrté,“ zavzpomínal Janda pobaveně.

Šok zažil při oddávání mladého páru. Ženich na otázku, zda si bere nevěstu dobrovolně, odpověděl, že si to rozmyslel. „Nebyl jsem na to připraven a přemýšlel, jak mám v obřadu vlastně pokračovat. Naštěstí nebylo moc nad čím. Ženich se totiž okamžitě vydal na útěk, aby unikl rozlícené nevěstě,“ vysvětlil Janda.



Přemlouvali svědka

Nečekanou patálii zažili novomanželé, kterým nedorazil jeden ze svědků. „Běhali jsme pak společně po náměstí a hledali někoho s občanským průkazem, který by byl ochoten jim svědčit. Někteří si mysleli, že jde o skrytou kameru,“ připomněl naléhavé pátrání po svědkovi.

Do problémů se dostal i manželský pár z Uherskobrodska, který se chtěl oddat v Hodoníně na radnici. „Zapomněli si prstýnky doma. Nezbylo, než aby pro ně jeli. Obřad jsme tak museli posunout o několik hodin,“ vysvětlil Janda.



Báječnou ženskou nebrat

Kuriózní svatbu si Janda připsal díky hodonínským lázním. „Potkali se v ní dva senioři, kteří měli již nad 70 let, kteří v sobě našli zalíbení. Po odjezdu z lázní si psali a po roce se opět sešli v lázních.Tam se domluvili, že jestli se sejdou v Hodoníně ještě jednou, tak se vezmou. Následujícího roku jsem je oddával,“ řekl pobaveně.

Janda nyní tvrdí, že je připraven snad už na vše, i když stále ho překvapuje, pokud si nějaký novomanželský pár vybere jako hudební doprovod skladbu od Michala Tučného Báječná ženská. „Je to sice krásná píseň, ale svou rytmikou se k obřadu vážně nehodí,“ zdůraznil.



Fotogalerie 7 fotografií Jiří Janda (57) z Hodonína má za sebou rovnou tisícovku obřadů, většinou šlo o svatby, dále o vítání občánků, diamantové a zlaté svatby. Autor: Archiv Jiřího Jandy

Tu původní, kterou měli o padesát let dřív, jsem pochopitelně nezažil, tak jsem si ji aspoň představil takto,“ vysvětlil učitel základní školy, který sám setrvává v manželském svazku již téměř třicet let.