Zdravotní sestra Martina Foralová (56) padla až na samé společenské i životní dno. Po nemoci se stala závislá na lécích. Dvacet let nepracovala, teď se rve o příležitost vrátit se k normálnímu životu.

Kde je vůle, tam je cesta! „Pracovala jsem v nemocnici, pak už to nešlo,“ svěřila se Martina Foralová. Z brněnské kliniky odešla den předtím, než ji stačili kvůli nespolehlivosti vyhodit.

„Pak jsem žila léta na kraji Židlochovic v přístřešku a byla živá jen z dávek,“ přiznala. Občas jí něco dali soucitní sousedé.

„Neměla jsem práci skoro dvacet let. Dostala jsem se na dno kvůli závislosti na lécích. Ta mne připravila o bydlení a slušný život,“ svěřila se.

Život s bezdomovci

Kdysi šikovná sestřička padala níž a níž. Léta živořila s bezdomovci v rozpadlých buňkách na okraji Židlochovic. Propadla se takřka do neřešitelné dluhové pasti.

Židlochovice ale začaly před časem se svými bezdomovci pracovat. „Paní jsme automaticky zařadili do programu na podporu sociálního bydlení,“ řekl starosta Jan Vitula (TOP 09).

Prodává v bazárku

Sestřičce, která uvěřila v sama sebe, se otevřela cesta k navrácení vlastní důstojnosti. Město totiž po dohodě s ní otevřelo bazar s obnošeným šatstvem. „Starám se o něj. Peru a žehlím pro bazárek přinesené šaty, třídím je a pak i prodávám,“ pousměje se žena. Začala z výdělku splácet dluhy. Díky tomu se jí vrací zpátky ztracený život.

Martina Foralová má sen: Chtěla by se přesunout do jednoho z bytů, který radnice chystá ve svém projektu sociálního bydlení. „Věřím, že to dokážu,“ tvrdí.

Před časem se navíc ve městě seznámila s paní P., která je vyléčenou alkoholičkou. Už rok a půl nepije a je čistá. „Daly jsme se dohromady. Uvěřila jsem na jejím příkladu, že se lze ze dna vydrápat a šla jsem do sebe,“ dodala.

Otevřeli cestu

Proč Židlochovice pracují se svými bezdomovci? „Víme, že se může ledacos ještě pokazit a přijde třeba i nejedno škobrtnutí. Důležité ale je, abychom společně věřili, že chyba neznamená automaticky konec cesty důstojným životem,“ vysvětlil starosta Vitula.

VIDEO: Zdeněk Růžička (42) byl 20 let závislý na pervitinu. Nyní na riziko závislosti upozorňuje studenty. délka: 01:04.57 Video Zdeněk Růžička (42) byl 20 let závislý na pervitinu. Nyní na riziko závislosti upozorňuje studenty. Hynek Zdeněk