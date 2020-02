Zpět

Představte si dobu, kdy ještě nebyly počítače. Děti i dospělí si krátili čas hraním. Společenské hry měla každá rodina a proseděla u nich celé hodiny. Chcete si připomenout hry, na kterých jste vyrostli, nebo je dokonce koupit svými dětem, aby to také zažili? Není problém, zavítejte do brněnského obchůdku, kde se zastavil čas a návrat do dětství tu zažijí nejen Husákovy děti.