Vzkaz autora, který se svou vlastí komunikuje jen sporadicky, zapůsobil jako blesk. Rada a zastupitelstvo radnice Brno-střed neprodleně návrh posvětily. „Město Brno je hrdé na své významné občany a pojmenování ulic nebo náměstí je vhodnou příležitostí, jak je připomínat. Jsem přesvědčen, že město návrh také podpoří a jméno Ludvíka Kundery tak bude ve veřejném prostoru navždy spojeno s Brnem a Leošem Janáčkem,“ uvedl starosta městské části Brno-střed Vojtěch Mencl poté, co návrh schválilo zastupitelstvo.

Verdikt má v rukou magistrát

Žádost nyní zamíří na magistrát, kde o ní bude jednat pracovní skupina pro názvosloví. Poté návrh musí projít schválením Rady a Zastupitelstva města Brna.

„Je více než na místě, aby náměstí, které u sálu vznikne, bylo pojmenováno po Ludvíkovi Kunderovi. Byl nejen žákem Leoše Janáčka, ale také interpretem jeho děl, působil jako tajemník a profesor na brněnské konzervatoři a děkan Hudební fakulty JAMU. Rektorem Janáčkovy akademie byl úctyhodných třináct let,“ potvrdila zájem města primátorka Markéta Vaňková (ODS).

Dobrý marketingový tah

„Toto rozhodnutí vítám. Ponese-li náměstí jeho jméno, bude to nesporně i oceněním významu Janáčkovy akademie múzických umění,“ řekl Blesk.cz současný rektor Petr Oslzlý.

Sál pro Brno či také Janáčkovo kulturního centrum je v jihomoravské metropoli považován za stavbu století. Na nároží Besední a Veselé ulice v historickém jádru vzniká koncertní sál Filharmonie Brno, stát bude 1,5 miliardy. O náklady se podělí stát, kraj a město. Sál má mít 1300 míst. Podzemní parkoviště, na kterém bude monstrstavba stát, už bylo dokončeno. Místo budoucího náměstí je momentálně parkovištěm. Centrum má být hotové v roce 2022.

Návrh světoznámého spisovatele se zamlouvá i režisérovi a herci Břetislavu Rychlíkovi. „Rod Kunderů si to zaslouží. A Brno jim mnohé dluží. Je to i dobrý marketingový nápad. Kunderovo náměstí, to každého návštěvníka a zvlášť cizince zaujme."

Kdo je Ludvík Kundera

Narodil v roce 1891 a byl žákem a interpretem díla skladatele Leoše Janáčka. V Brně a Paříži studoval klavír a v Brně a v Praze sólový zpěv. V první světové válce působil v československých legiích, v nichž založil a umělecky řídil orchestr. Po návratu domů v roce 1920 byl tajemníkem na brněnské konzervatoři a později jejím profesorem. V období první republiky často úspěšně vystupoval jako sólista a komorní hráč na klavír doma i v zahraničí. Jeho syn Milan je světoznámý spisovatel, synovec Ludvík Kundera (†90) byl básník, překladatel a teatrolog.

