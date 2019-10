Slavný muzikál Mamma Mia! prošpikovaný hity legendární švédské skupiny ABBA se představí také v Brně. Nastudovali jej herci, tanečníci a hudebníci z Městského divadla Brno, za doprovodu sedmnáctičlenného orchestru ve více než dvouhodinovém představení zazní mimo jiné písně Super Trouper, Dancing Queen, The Winner Takes It All či Money, Money, Money.

Mamma Mia! patří do skupiny tzv. jukebox muzikálů, kdy se pro existující písně vymyslí nový originální příběh, do nějž se hity zasadí. Ne vždy se to podaří, v případě Mamma Mia! však scenáristka Catherine Johnsonová podle brněnských divadelníků odvedla dobrou práci. „Příběh je jednoduchý, ale chytře vymyšlený, písně do něj dobře zapadají," uvedl režisér Petr Gazdík.

Děj je situován na fiktivní řecký ostrov a vypráví příběh majitelky taverny Donny, která chystá svatbu pro svou dceru. Matka dceři nikdy neřekla, kdo je její otec, a tak dívka na svatbu bez matčina vědomí pozve tři muže, u kterých otcovství připadá v úvahu. Do Řecka dorazí britský bankéř, australský cestovatel a americký architekt.

Muzikál měl svou premiéru v roce 1999 v Londýně, kde se dočkal 6 tisíc repríz, o rok později se objevil i na Broadwayi. Celkem muzikál vidělo 60 milionů diváků ve více než 440 městech po celém světě, včetně Prahy a Bratislavy.

Muzikál podtrhl i úspěšný film

Mimořádně úspěšná byla také filmová verze, kde zazářili Meryl Streepová, Pierce Brosnan, Colin Firth a další. V Brně se v roli Donny Sheridanové představí Alena Antalová, Markéta Sedláčková nebo Ivana Vaňková, její dceru Sophii budou alternovat Dagmar Křížová, Barbora Remišová nebo Petra Šimberová. Také role možných otců mají více alternací.

Premiéra bude v sobotu 19. října. Všech 58 představení naplánovaných na hudební scéně do konce letošního roku je beznadějně vyprodaných. „Tak velký zájem si pamatuji snad jen při otevření divadla a při uvedení Vlasů,“ podotkl Gazdík.

VIDEO: Divadlo Bolka Polívky po úpravách hlediště i jeviště.