Blonďatý klučík se s kolem nejspíš už narodil. Za řídítky řádí od tří a půl let. Ideální trať na „rozcvičku“, tzv. pumptrack, má poblíž rodinného domku, kde bydlí s rodiči a mladším bráškou Timonem. „Nejvíc mě baví skákat kopečky,“ říká, když míří na oblíbenou trať.

Daren jezdí na vyškovský Bike Team, několikrát týdně tam trénuje. Jeho trenér Peter Henky má pro malého šampiona jen slova chvály. „Daren má doma skvělé zázemí, účastní se kempů, což mu přináší řadu cenných zkušeností. A dává do závodění srdíčko, nemusíte ho do ničeho nutit. Už loni jsem říkal, že je to diamant. A letos se to zase potvrdilo,“ ubezpečuje Henky.

délka: 01:16 Video Trenér Peter Henky o bikrosovém supertalentu Darenu Dvořákovi TV Blesk Zdeněk Matyáš

Maminka: Finále, to byly nervy

V Belgii v Darenově kategorii startovala stovka jezdců z celého světa, na které čekaly nevyzpytatelné vyřazovací rozjížďky. Chlapec z Tišnova má nejspíš nervy z železa, všem konkurentům ukázal záda. I když finále neodstartoval právě nejlépe. Jenže pak se mu povedl v jedné ze zatáček skvělý manévr a šanci už nepustil.

„Ale i tak to byly strašné nervy. Rozdíl mezi prvním a druhým byl minimální, bylo to o fous,“ popsala vítězné drama jeho maminka Leona.

Šampion se už těší do školy

Daren po triumfech nezpychl, na to ostatně jeho maminka dohlíží. V pokojíku, kde se hromadí trofeje, si dokonce vymodeloval bikrosovou dráhu. S mobilem v ruce nebo zrakem upřeným do počítače ho nepotkáte.

„Chceme s manželem, aby měli kluci plnohodnotný život. Myslím, že se nám to daří,“ ubezpečuje paní Leona. A jaké má nejmladší český mistr světa aktuální plány? Prý už se těší do školy. Mimochodem jeho oblíbenými předměty jsou tělocvik, prvouka a kreslení.

délka: 01:05 Video Loňský finálový závod Darena Dvořáka na mistrovství Evropy v bikrosu ve Francii. archiv Leony Brnkové