Desetitisíce Brňanů se až do hluboké sobotní noci bavily při tradičním Majálesu. Soupeření místních vysokých škol o to, kdo zasedne na trůn pomyslného panovníka, skončilo v podvečer jednoznačným triumfem Vysokého učení technického. Královnou Majálesu se stala Kristína Šintajová, králem Jan Jílek, oba studenti této vysoké školy.

Už úvodní průvod z náměstí Svobody na výstaviště nabídl záplavu barev a hudby. Nápaditě vyzdobené alegorické vozy s kapelami jako Rybičky 48, Jelen nebo zpěvákem Markem Ztraceným doprovázel po celou trasu tisícihlavý rozjařený dav studentů a jejich kamarádů.

V průvodu nechyběla legenda

V čele vykročila družina Mendelovy univerzity s primátorkou Markétou Vaňkovou. V patách obřímu traktoru jel v mercedesu i brněnský patriot, fotbalový internacionál Petr Švancara. „Nefandím nějaké škole nebo konkrétnímu kandidátovi na krále. Fandím skvělé atmosféře, kterou si chci užít,“ svěřil se Blesku Švancara.

V průvodu dále následovaly Univerzita obrany, Masarykova univerzita, Vysoké učení technické a Veterinární a farmaceutická univerzita. Odpoledne a večer vystoupilo na výstavišti přes 20 kapel na třech scénách a přihlížely desetitisíce lidí.

Král a královna dumali nad šalinkartami

Kandidáti na krále a královnu Majálesu měli představit projekty, který má zlepšit život ve městě. Novopečená královna Kristína Šintajová alias Kika by chtěla zlevnit předplatní jízdenky pro MHD formou semestrální jízdenky sloužící pro období výuky a období zkoušek. Tentýž nápad měl i král Jan Jílek, oba chtějí také rozšířit povědomí o elektronických jízdenkách.

„Jednalo by se o osmnáctitýdenní jízdenky, které by platily od začátku semestru až do konce zkouškového období. Jízdenky jsme konzultovali s dopravním podnikem města Brna. Znamenaly by mimo jiné úbytek černých pasažérů,“ prozradil Blesku panovník.

Král: Brno je můj druhý domov

Po korunovaci poděkoval všem svým poddaným. „Je to výhra všech, kdo nám pomáhali. Naše královská garda dělala, co bylo v jejích silách. Podporovali nás. Je pro nás důležité reprezentovat dobře naši školu,“ zdůraznil Jan Jílek.

A jaký má panovník vztah k Brnu? „Brno pro mě znamená druhý domov a důležitou část života, kterou zde trávím. Dalo mi hromadu skvělých a nezapomenutelných zážitků, teď je čas mu to vrátit.“

