„Ocenění jsem sice získala já, ale je to odměna pro celou rodinu. Fungujeme tady jak hodinové soukolí, kde každý má své přesně místo. Vše do sebe musí zapadat. Jinak by to nefungovalo. V tomto případě já zajišťuji provoz, manžel je takový mozek všeho, starší syn Jakub (25) je specialistou na vinné produkty a mladší Dominik (20) zase odborníkem na sirupy,“ vysvětlila úspěšná živnostnice.



Inspirovali se v Rakousku



K vinařství se rodina dostala díky Jakubovi, který studoval vinařství. „Inspirovali jsme se v Rakousku, kde se nám okamžitě zalíbil tamní model spojení vinařství se sekundárními produkty. To tady ještě dodnes mnozí vinaři nechápou. Mají za to, že z hroznů se má vyrábět pouze víno,“ přiznal s úsměvem manžel Radek.

Bartoníkovi kromě vína vyrábějí například i vinnou kyselku, kterou pili už před staletími naši předkové místo citronu, dále vinné želé a mošty. „Zvažujeme i výrobu vinného oleje, který je naprosto skvělý do salátů. Je dokonce ještě lepší, než olivový olej,“ upozornila Hana.

Vinařský Wimbledon vyhrál ryzlink z Bzence Fotografie 7



Vše je bez éček

Tím ale portfolio rodinného vinařství ani zdaleka nekončí. „Vyrábíme bylinkové sirupy ze šalvěje, meduňky, levandule a máty, dále 100 % višňový, bezový a poprvé jsme udělali i meruňkový sirup. Z bezu děláme i marmelády. Do ničeho přitom nedáváme žádné stabilizátory, tzv. éčka. Vše je výhradně na přírodní bázi,“ zdůraznila živnostnice roku.

Rodinu nyní čeká cesta do Prahy, do Senátu České republiky, kde převezme ocenění za své výrobky zaslané do soutěže kvality potravin Česká chuťovka. „Poslali jsme tam dva sirupy Dominika a dva hroznové mošty Jakuba. Všechny čtyři výrobky byly oceněny. To nás moc těší,“ přiznal Radek.



Chtějí zřídit i muzeum

Manžele plánují do budoucna ještě více propojit vinařství s turistikou. „Máme vizi postavit tady turistický komplex, kde by vznikla restaurace, která v Mikulčicích dosud chybí. K tomu malé muzeum věnované našim předkům, hlavně zemědělcům. Díky nim vděčíme za mnohé a máme na co navazovat,“ dodali oba manželé jednohlasně.