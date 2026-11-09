Zatímco lidé s arachnofobií zažívají noční můry, pro biology jde o mimořádně fascinující úkaz. Na rakouské vědecké platformě naturbeobachtung.at se od začátku září objevilo více než 200 hlášení o výskytu tarantulí, z nichž již 175 nezávislí experti potvrdili.
Pavouci míří na sever
Nejvíce pozorování hlásí spolková země Štýrsko (66 případů), těsně za ní je však Dolní Rakousko (49 hlášení), které přímo sousedí s jižní Moravou a jižními Čechami. Třetí nejvyšší počet případů má Burgenland (43).
Odborníky zaujal zejména nález z dolnorakouského města Tulln na Dunaji. Jde o zatím nejseverozápadnější zaznamenané pozorování tohoto druhu, přičemž z celé přilehlé oblasti dosud žádné podobné zprávy nepřišly. Zvířata tak evidentně posouvají hranice svého běžného teritoria.
Proč se stahují k lidem?
Důvodem náhlé invaze do lidských příbytků není změna jejich chování, ale kalendář. Na podzim se tito tvorové instinktivně snaží zajistit si bezpečné místo na přečkání zimy, kde teplota neklesne pod bod mrazu.
V přírodě k tomu běžně využívají podzemní nory nebo hluboké skalní štěrbiny. Ve městech a vesnicích jim však tyto úkryty ideálně suplují:
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Větrací šachty a sklepní prostory
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Zákoutí garáží a kůlen
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Štěrbiny kolem oken a dveří obytných domů
Dva obří druhy: Slíďák tatarský a slíďák černobřichý
V Rakousku se v současnosti šíří dva původní druhy velkých pavouků z čeledi slíďákovitých:
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Slíďák tatarský (známý jako jihoruská tarantule) – největší pavouk střední Evropy. Samotné tělo může dosahovat délky až 4 centimetry, s roztaženýma nohama však hravě přesáhne velikost dlaně (až 7–10 cm). Historicky se v oblasti Neziderského jezera a Vídně vyskytoval už ve 20. letech 20. století, nyní se posouvá dál.
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Slíďák černobřichý (Schwarzbäuchige Tarantel) – druh, který se do Rakouska rozšířil z jihu a poprvé byl popsán v 70. letech ve Štýrsku. Dnes se jeho výskyt posouvá stále více na sever, kde se začíná překrývat s teritoriem slíďáka tatarského.
Rychlý rádce: Co dělat, když tarantuli potkáte?
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Nepropadejte panice a nezabíjejte ji: Pro člověka nepředstavují žádné nebezpečí. Kousnutí je naprosto výjimečné, nastává pouze v přímém ohrožení života zvířete a svou intenzitou odpovídá bodnutí vosou.
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Odchyt do sklenice: Pokud pavouka objevíte v bytě nebo garáži, opatrně jej přiklopte zavařovací sklenicí, podsuňte tuhý list papíru či karton a vypusťte ho venku v trávě.
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Nenoste si je domů: Odborníci důrazně varují před chytáním těchto tarantulí do terárií. Jsou závislé na svém přirozeném cyklu a pohybu v krajině; po přemístění člověkem ztrácejí orientaci a rychle hynou.