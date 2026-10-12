Velký šok pro evropský potravinářský trh i samotné spotřebitele. Německá skupina Theo Müller, pod kterou spadají známé značky a dceřiné společnosti, se rozhodla k nepopulárnímu kroku. Zavírá hned dva své velké výrobní závody v Německu. Do konce výroby některých produktů zbývá jen několik měsíců.
Stovky lidí na dlažbě a konec sýrových linek
Rozhodnutí zasáhne především zaměstnance ve východním Německu. V saském Leppersdorfu definitivně končí výroba plátkových a krájených sýrů dceřiné společnosti Sachsenmilch. Provoz tu má utichnout už k 31. prosinci.
Druhým zasaženým místem je závod v sasko-anhaltském Rogätzu, kde se vyrábějí populární omáčky značky Homann. Zde je ukončení plánováno do konce září roku 2027. O práci má celkově přijít přibližně 320 lidí (zhruba 160 v každém ze závodů).
Můžou za to drahé energie i změna chování zákazníků
Co stojí za náhlým koncem zavedených linek? Podle vedení společnosti se tyto výrobní segmenty již zkrátka nevyplatí provozovat.
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Sýrařská divize naráží na nepříznivé interní i externí ekonomické podmínky, kvůli kterým je dlouhodobý provoz nevýdělečný.
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Výroba omáček zase doplácí na neúprosné změny v chování samotných zákazníků. Spotřebitelé totiž čím dál méně kupují omáčky ve skleněných obalech a preferují jiné formáty balení. V kombinaci s vysokými náklady a nutností obrovských investic byl osud závodu zpečetěn.
Jak se to dotkne českých zákazníků?
Německá skupina Theo Müller má k českému trhu extrémně blízko. V České republice vlastní například pražskou mlékárnu Pragolaktos a její produkty jako Müllermilch, Riso či sýry Sachsenmilch běžně plní regály českých supermarketů.
Pro české milovníky mléčných výrobků z této skupiny však existuje i uklidňující zpráva. Uzavření se týká pouze vybraných linek. Český závod Pragolaktos funguje dál bez omezení a stejně tak budou v Německu pokračovat i ostatní části provozu – například výroba kysaných sýrů, oblíbené mozzarelly nebo mléčných nápojů.
Vedení podniku v současnosti vyjednává se zaměstnaneckými radami o tom, jak dopady na pracovníky zmírnit. Část z nich by mohla najít uplatnění v jiných částech koncernu nebo projít rekvalifikací.