Čeští experti o vlně bombových výhrůžek letadlům: Erupce útoků s hlubším pozadím a koordinovaná akce!
Vlna bombových výhrůžek zasáhla evropskou leteckou dopravu a nevyhnula se ani pražskému letišti. Policisté kvůli anonymním hrozbám kontrolují letadla, cestující čelí komplikacím a leteckým společnostem vznikají další náklady. Bezpečnostní analytik Milan Mikulecký v rozhovoru pro Blesk upozornil, že i falešné výhrůžky mohou být součástí hybridní války. Bývalý náčelník generálního štábu Jiří Šedivý zase považuje současnou vlnu za koordinovanou akci, která může mít politické pozadí. Kdo za hrozbami stojí, však zatím není jasné.
Anonymní bombové výhrůžky v posledních dnech opakovaně komplikují provoz na evropských letištích. Hrozby se dotkly také pražského Letiště Václava Havla, kde musela policie prověřovat několik letadel. Ve čtvrtek 5. listopadu bezpečnostní složky zkontrolovaly čtyři stroje, žádnou výbušninu však nenašly. V pátek se kontroly týkaly dalších devíti letadel, konkrétně čtyř příletů a pěti odletů.
Přestože se výhrůžky dosud nepotvrdily, policie je nemůže podcenit. Každé oznámení znamená další bezpečnostní opatření, kontroly letadel a možné komplikace pro cestující. Podobným hrozbám přitom v posledních dnech čelí také další evropská letiště.
Bezpečnostní experti upozorňují, že i falešné bombové hrozby mohou způsobit značné škody, aniž by pachatelé museli skutečně použít výbušninu. Zatímco Milan Mikulecký je označuje za součást hybridní války, Jiří Šedivý upozorňuje na jejich možné koordinované pozadí. Oba však zdůrazňují, že bez výsledků vyšetřování nelze určit konkrétního viníka.
Bombové výhružky ja součást hybridní války
Co říkáte na současnou vlnu bombových hrozeb namířených proti letadlům a letištím napříč Evropou, které ovlivnily i pražské letiště?
Bezpečnostní analytik Milan Mikulecký: Netýká se to pouze České republiky, netýká se to pouze letů, které dnes musely přistát v Praze. Sice už tady nějaké pokusy v minulosti byly, nicméně tenhle týden je doslova erupcí tohohle typu útoků. Ono to, že někdo zavolá a nahlásí nějakou bezpečnostní hrozbu na palubě dopravního letadla, tak i když ta hrozba se nepotvrdí, tak to je útok.
Protože to má zásadní dopady do ekonomiky, ať už těch leteckých společností, lidí, kterých se to týká, úsilí policie, které musí vynakládat navíc. A je to prostě součást toho, čemu říkáme obecně hybridní válka. A je to něco, na co tady upozorňujeme minimálně poslední 4 roky, že tenhle okamžik ne že přijde, ale bude se to stupňovat. A máme tady několik aktérů, ať už státních nebo nestátních, které mají zájem na tom, aby Západ, tak jak ho obecně nazývají, byl poškozován. A tohle je velice levná a velice účinná možnost, jak nás poškozovat.
Kdo by za útoky mohl stát?
V tuhle chvíli ukazovat na kohokoliv prstem by bylo předčasné a vrcholně neprofesionální. My můžeme vycházet obecně z toho, komu to prospívá. A zcela jistě to prospívá Rusku, Íránu, zcela jistě to prospívá různým skupinám, které mají nevyřízené účty se Západem, nemají rády kapitalismus, ať už to budou různé propalestinské skupiny nebo různé extrémně levicové skupiny.
V tuhle chvíli skutečně na kohokoliv ukázat prstem je předčasné. A obávám se, že bude velice obtížné na někoho ukázat prstem i do budoucna, protože dneska v době, kdy můžete skutečně zastřít, odkud útočíte touhle formou, protože ty varování v naprosté většině dorazily e-mailem, velice těžko se bude dohledávat, tak se obávám, že stoprocentní jistotu možná u některých případů nebudeme mít nikdy.
Dá se s tím něco dělat? Nebo pokaždé, kdy někdo bude vyhrožovat, budeme muset zastavit provoz letadel, případně letišť?
V tuhle chvíli, tak jak jsou nastavené bezpečnostní protokoly, které vycházejí z toho, jak teroristické útoky na civilní leteckou dopravu probíhaly v minulosti, tak si to neumím představit. Jedinou cestou je změna bezpečnostních protokolů a postupů, což by ale v konečném důsledku mohlo znamenat snížení bezpečnostních standardů. A je otázka, jestli tohle je ta cesta.
Co když výhružky budou nadále pokračovat?
Pokud tyhle útoky rychle nepřestanou, tak to může znamenat pouze jediné: zvýšení bezpečnostních kontrol, větší důkladnost při kontrole pasažérů, jejich zavazadel, zabezpečení letadel během doby, kdy jsou na zemi, což bude znamenat zvýšené náklady, které se asi promítnou do ceny letenek.
Ale pokud ty kontroly budou mnohem důraznější, tak potom bude velmi vysoká míra jistoty, že ten útok je pouze takzvaně zastrašující, falešný, a potom na ně přestaneme reagovat. Ale abychom se do toho dostali, tak obecně to znamená, že bude muset dojít ke změně nastavení těch pravidel, a to nebude ze dne na den.
Výhrůžky mohou mít hlubší politické pozadí
Co říkáte na současnou vlnu bombových hrozeb namířených proti letadlům a letištím napříč Evropou, která se dostala i do Prahy?
Generál Jiří Šedivý: Je potřeba prověřit zdroj těch zpráv o tom, že někde na palubě letadla jsou bomby. U té současné vlny je zcela evidentní, že to je řízené a koordinované a není to jenom aktivita nějakých hloupých hackerů. Jde o věc, která podle mě má nějaké hlubší pozadí, a možná dokonce hlubší politické pozadí.
V minulosti jste mluvil, že Rusko NATO přímo nenapadne, ale bude přibývat různých bezpečnostních incidentů a provokací. Zapadají do toho tyto výhružky?
To si nedovolím říct, ten zdroj zatím skutečně neznáme. A ačkoliv to může směřovat do Ruska, nemusí to tak být za každou cenu. Viděli jsme útok na tu zbrojovku LPP, která nebyla věc Ruska, přestože jsme si zpočátku mysleli, že to je jejich aktivita. Takže je potřeba být opatrný v označování toho, kdo je zdrojem těch informačních útoků, které vedou k tomu, že přistane několik letadel a zkoumá se, jestli tam je bomba nebo ne. Může a nemusí to být Rusko. S tím bych ještě chvilku počkal, ale já si myslím, že to je v silách expertů zjistit, alespoň kde ten zdroj je, i když možná ne úplně přesně k nějaké konkrétní osobě.
Co se dá s podobnými hrozbami dělat? Dají se podobné výhružky třeba ignorovat, nebo musí pokaždé letadla přistát a prohlédnout se?
Myslím si, že v současné době asi ne, vzhledem k tomu, že nikdo nemá stoprocentní jistotu, že tam skutečně ta bomba není. Samozřejmě je cesta zpřísnit kontroly, skutečně zajišťovat, že letadla budou umisťována v prostorech, které jsou také pod kontrolou. Ale nikdy stoprocentně nevíte, kde je ta díra v bezpečnostním systému. Takže já si myslím, že zatím v současné době ta reakce je adekvátní, byť je hodně nepříjemná.
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