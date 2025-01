Rozsáhlý průzkum ČSOB Pojišťovny, kterého se zúčastnilo více než dva tisíce respondentů různého věku, vzdělání a sociálního zázemí, zjišťoval, jak se lidé cítí chráněni před nejběžnějšími negativními událostmi. Z výsledků vyplývá, že máme největší strach z ohrožení nebo poškození fyzického zdraví (52 % dotázaných). Strach o duševní zdraví pak má 41 %. Nejméně starostí si lidé dělají se ztrátou bydlení a pravidelného příjmu.

JAK OMEZIT RIZIKO?

Snížit obavy a eliminovat rizika je možné různými způsoby...

MYSLETE DOPŘEDU

Myslete na nenadálé události, předvídejte, co by mohlo přijít, a přizpůsobte tomu jednání. Vyplatí se pojistit majetek a pojistky pravidelně aktualizovat. ...

BUDUJTE FINANČNÍ REZERVU

Snížit riziko pomůže i finanční rezerva. Odborníci doporučují mít úspory minimálně ve výši tří až šesti měsíčních platů.

STAREJTE SE NEJEN O FYZICKÉ ZDRAVÍ

„Pevné zdraví si můžeme udržet dostatkem pohybu a pestrou a vyváženou stravou. Pro udržení duševního zdraví pak platí, že je třeba pěstovat vztahy se svými blízkými, dbát na dostatek spánku a v případě potíží se nebát říct si o pomoc,“ radí Jiří Střelický z ČSOB Pojišťovny.

NEZANEDBÁVEJTE PREVENCI

Nehodám a haváriím je možné předcházet kontrolami auta a spotřebičů v domácnosti. V domě či bytě se vyplatí mít hlásiče CO2 a hasicí přístroj.

NEPODCEŇUJTE INFORMACE

Nedávné povodně ukázaly, jak je nutné průběžně sledovat informace ve sdělovacích prostředcích. Díky včasnému varování mohla řada lidí podniknout kroky k minimalizaci škod a včas se evakuovat do bezpečí.

CHRÁNÍ VĚK A PŘÍJEM

Nejbezpečněji se cítí lidé s vysokými příjmy ve výši 40 až 50 000 Kč a lidé ve věku nad 71 let. Vyšší pocit bezpečí mají i lidé s vysokoškolským vzděláním z Karlovarského kraje. Naopak strach z možných problémů mají lidé ve věku 26 až 40 let, s osobním příjmem do 10 000 Kč, se základním vzděláním, bydlící v Plzeňském kraji.