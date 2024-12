Váhy

Milé Váhy, jste-li stále single, tak se konečně seznámíte! Nejde o to, že byste byli vybíraví nebo by o vás nebyl zájem. Prostě čekáte na to, až ucítíte motýlky v břiše. Vyrážíte-li na rodinou sešlost nebo s přáteli na večírek, dnes se určitě zamilujete.