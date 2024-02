Štír

Milí Štíři, ve finální fázi pracovního týdne chytnete druhý dech a zatoužíte po změně. Bude to tím, že se blíží úplněk ve znamení Panny, která je puntičkářská a perfekcionistická. Dalo by se říci, že chcete dát do pořádku vše, co jste až doposud zanedbali.