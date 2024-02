Vodnář

Milí Vodnáři, jste roztěkaní a na práci se nedokážete dobře soustředit. Jestliže nezměníte svůj přístup, tak se vám nepodaří dotáhnout plány do zdárného konce. Věřte, že si to budete vyčítat, protože to máte dobře rozehrané. Odpoutejte se od stresu.