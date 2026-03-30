Hrozba se skrývá v balení, které si mnozí z nás běžně dávají k rychlé večeři nebo svačině, proto si své nákupy raději zkontrolujte. Jedná se o MASO WEST Bramborový salát v balení 140 g s datem použitelnosti do 01. 04. 2026 a označením šarže L862026076 od výrobce MASO WEST s.r.o. z Klatov.
Tento závadný salát se bohužel dostal do několika známých prodejních míst, konkrétně do provozoven obchodního řetězce Globus v Praze–Černicích, Praze–Zličíně, Chomutově a Jeníšově, dále do Řeznictví v Horoměřicích a do prodejny JIP PLUS Sedlčany.
„Potravinářská inspekce důrazně doporučuje všem spotřebitelům, kteří by mohli mít vzhledem k deklarované době použitelnosti danou šarži potraviny doma, aby ji v žádném případě nekonzumovali,“ zdůrazňuje tiskový mluvčí SZPI Pavel Kopřiva.
Inspekce jednala nekompromisně a nařídila okamžité stažení nebezpečné potraviny z tržní sítě. Výrobci bylo navíc nařízeno okamžitě přerušit výrobu tohoto i všech typově podobných salátů. Tento přísný zákaz zůstane v platnosti až do doby, než firma na vlastní náklady laboratorně prokáže, že jsou její potraviny i suroviny naprosto v pořádku.
