Farmaceuti se v praxi často setkávají s tím, že lidé během podzimních viróz sahají po osvědčených „domácích receptech“ – pijí zázvorové čaje, užívají lékořicové pastilky, posilují imunitu echinaceou nebo sahají po česneku jako způsobu prevence. Tyto prostředky jsou pro zdravého člověka obvykle neškodné a v rozumné míře i užitečné.
Rizikové kombinace
Problém však nastává, pokud se kombinují s jinými léky, užívají se ve vysokých dávkách nebo je volí lidé s chronickými onemocněními. V takových případech může i jinak běžná, zdánlivě neškodná bylinka způsobit více škody než užitku.
„Pacienti často považují bylinky a přírodní produkty za naprosto bezpečné. Ve skutečnosti ale mohou ovlivňovat účinek předepsaných léků nebo zhoršit některá onemocnění, jimiž již pacienti trpí. Zvlášť rizikové jsou kombinace s léky na ředění krve, vysoký tlak, cukrovku či psychiku,“ upozorňuje farmaceut Mgr. Filip Škarda, člen představenstva ČLnK.
Lékořice zvyšuje krevní tlak
Podle farmaceutů největší riziko hrozí právě při kombinování rostlinných přípravků s léky na předpis. Typickým příkladem jsou přípravky s lékořicí, které sice pomáhají při dráždivém kašli nebo bolesti v krku, ale zároveň ovlivňují funkci ledvin a mohou významně zvyšovat krevní tlak.
U pacientů se srdečními potížemi mohou následně vést ke zhoršení stavu. Lidé, kteří užívají léky na vysoký krevní tlak, kortikoidy nebo močopudné přípravky, by proto měli být při jejich užívání velmi opatrní a poradit se před zahájením samoléčby s farmaceutem.
Tady pozor!
Pozornost si zaslouží i vrbová kůra a tužebník jilmový – oblíbené prostředky proti bolesti a horečce. Jejich účinné látky jsou chemicky příbuzné aspirinu, a proto mohou zvyšovat riziko krvácení u lidí, kteří užívají léky na ředění krve. Nevhodné jsou rovněž pro děti do 12 let, protože mohou ve vzácných případech přispět ke vzniku Reyova syndromu.
Zázvor a česnek
K často užívaným přípravkům patří také zázvor a česnek, oblíbené pro své „zahřívací“ účinky a podporu imunity, zejména při nachlazení nebo bolesti v krku. Málokdo však ví, že i tyto rostliny mohou zesilovat účinek léků, které snižují srážlivost krve. Jejich společné užívání proto může zvýšit riziko krvácení, a to i při drobných poraněních nebo zákrocích.
Zázvor navíc může ovlivňovat hladinu cukru v krvi, a proto by diabetici měli jeho konzumaci konzultovat s odborníkem. Ve vysokých dávkách není jeho užívání zcela bezpečné ani v těhotenství. A přestože se česnek často doporučuje jako prevence proti rýmě, vědecké důkazy o jeho skutečné účinnosti jsou zatím spíše nejednoznačné.
Pozor i na echinaceu
Echinacea, kterou mnoho lidí užívá na posílení imunity, může být užitečná při prevenci běžného nachlazení. Nehodí se ale pro každého – pacientům s autoimunitními chorobami nebo lidem, kteří podstupují léčbu potlačující imunitní systém (např. po transplantacích), se její užívání nedoporučuje. U těchto skupin může totiž imunitní reakci spíše rozkolísat než posílit.
Podobně je tomu pak i u podbělu, tradičně užívaného v boji proti kašli. Některé druhy této rostliny totiž obsahují látky, které mohou poškozovat játra, a proto nejsou vhodné pro těhotné a kojící ženy, ani pro děti. Bezpečnější alternativou jsou přípravky s jitrocelem, břečťanem nebo proskurníkem, které dokážou zklidnit podrážděné dýchací cesty bez zbytečných rizik.
Pomoc farmaceuta
„Naším cílem rozhodně není pacienty odrazovat od používání bylinek. Je ale důležité si uvědomit, že i přírodní léčba má svá pravidla. Doporučujeme proto obrátit se i v případě samoléčby na farmaceuta, který dokáže posoudit, zda je zvolený přípravek vhodný, a doporučit bezpečnou kombinaci s užívanými léky. Především pro pacienty s chronickými onemocněními, kteří užívají více léků, je dodržování pravidel bezpečné samoléčby klíčové,“ doplňuje PharmDr. Veronika Orendášová, tisková mluvčí ČLnK.
ČLnK apeluje, aby lidé podzimní nemoci nepodceňovali, ale zároveň se vyhnuli neuvážené samoléčbě. Lékárník je snadno dostupným odborníkem, který může pomoci nejen s výběrem vhodného přípravku, ale také s prevencí rizikových kombinací. Správně vedená samoléčba totiž znamená nejen úlevu od příznaků, ale především jistotu, že léčba bude opravdu bezpečná.
