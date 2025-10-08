Většinou jdou lidé k »očaři« až když už se u nich problém projeví. A na prevenci nechodí i proto, že na termíny se čeká několik měsíců. S tím se ostatně svěřili i návštěvníci Blesk Ordinace, kteří si přišli nechat vyšetřit zrak během září do 5 českých měst.
Zájem byl velký, lékaři dokonce odhalili 25 šedých zákalů a vyslovili 53 vážných podezření na zelený zákal, který vede až ke slepotě. Optometristky z GrandOpticalu zase upozornily víc než dvě stovky lidí, že potřebují brýle nebo jiné silnější dioptrie.
Víc než půl milionu postižení
Podle posledních dat Mezinárodní agentury pro prevenci slepoty žije v Česku přibližně 370 tisíc lidí se středně těžkým až těžkým poškozením zraku a dalších 200 tisíc s mírným. Počet lidí s problémy s viděním nablízko přesahuje 1,8 milionu osob, tedy více než 16,5 % populace.
Na Slovensku je to asi 15 % obyvatel a v Polsku dokonce jen 13 %, kteří trpí onemocněním očí. „Lidé berou dobrý zrak jako samozřejmost a vyšetření často absolvují až při problémech. Přitom je dnes už známo, že existují oční onemocnění, která mohou vést ke slepotě,“ vysvětluje Soňa Paluříková, oční lékařka společnosti Alensa.
K optikovi nebo k lékaři?
S tím, že je potřeba chodit na prevenci k očnímu lékaři souhlasí i Mgr. Martin Vokoun, optometrista GrandOptical: „Vyšetření u něj mohou odhalit takové choroby jako je šedý a zelený zákal, ale i vážnější věkem podmíněnou makulární degeneraci a diabetický makulární edém. Proto své zákazníky, kteří si u nás mohou nechat změřit dioptrie, upozorňujeme na důležitost preventivních prohlídek.“
Nebezpečné nemoci sítnice
Tyto choroby se rozvíjejí tiše a bez varování a mohou vést až ke slepotě. Nejčastěji se projevují mírným poklesem zrakové ostrosti, poruchami barevného vidění, zvlněnými liniemi a také tmavými skvrnami nebo slepým bodem. Sítnice kontrolují také diabetologové, protože cukrovka je jedním z rizikových faktorů pro postižení očí.
Otestujte se doma
Nemocnou sítnici dokáže odhalit jednoduchý domácí test, který se provádí za pomoci Amslerovy mřížky. Jde o čtvercovou síť, uprostřed je vyznačený bod. Při pohledu na mřížku a zaostřením na prostřední bod by měl člověk vidět vždy celou mřížku, aniž by se její linky jakkoliv deformovaly. Test je nutné provádět každým okem zvlášť. Mřížka je snadno dostupná zdarma na www.chcividet.cz.
Světový den zraku
Světový den zraku (World Sight Day) vznikl v roce 1990 a každoročně se slaví druhý čtvrtek v říjnu. Jeho cílem je zvýšit povědomí o slepotě, zrakových vadách a důležitosti prevence. Kampaň organizuje Mezinárodní agentura pro prevenci slepoty (IAPB) ve více než 150 zemích světa.
Vyšetřuje AI
Umělá inteligence pomocí digitálních snímků dokáže zachytit drobné změny na sítnici. „Například program Aireen umí během několika vteřin snímky zanalyzovat a vyhodnotit, zda jsou na sítnici vady,“ upřesňuje Jiří Kuchyňa, šéf projektu. Tyto AI přístroje mají ve svých ordinacích už i někteří diabetologové.
