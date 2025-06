Popularita gelových nehtů stále roste, a to i mezi velmi mladými dívkami. Pojí se s nimi však i riziko zhoubných nádorů kůže. Světlo ultrafialových (UV) lamp, kterými se lak nechává ztvrdnout, může vést k rakovině kůže. Riziko potvrzují i vědecké studie z posledních let, při nichž UV lampy ozařovaly kožní buňky.

„U obojího je kůže vystavena podobné intenzitě záření, solárka jsou ale na rozdíl od UV lamp na nehty regulována a síla záření je v nich měřena,“ upozorňuje kožní lékařka Monika Arenbergerová z Fakultní nemocnice Královské Vinohrady.

Mnoho výrobců lamp, které mají ženy často doma, pak dokonce klame spotřebitele. „U řady výrobků ani není uvedeno, že se jedná o UV lampy. Najdete na nich nepřesné označení bílé světlo, které neškodí očím ani kůži,“ varuje Arenbergerová.

Riziko větší než v soláriu

Odpovídá Prof. MUDr. Monika Arenbergerová, Ph.D.

Týká se riziko spojené se sušením gelových nehtů jen melanomu?

Týká se i dalších kožních nádorů, jde třeba o spinaliom či bazaliom. Teoreticky se může objevit jakýkoliv z těchto zhoubných nádorů, všechny podporuje ultrafi alové záření. Zatím nemáme tolik dat, neproběhla velká klinická studie. Jedná se spíše o ojedinělá zjištění, která potvrzují i případy ze zahraničí.

S kolika pacientkami jste se setkala?

Měli jsme dvě mladé pacientky, u nichž se objevil úplně atypický spinaliom, tedy dlaždico-buněčný karcinom, na nehtu a na prstu, což není typický nádor pro tyhle lokality. Obě pravidelně užívaly gelovou manikúru. Lampa na vytvrzení toho gelu má podobné záření jako solária, tedy UVA záření (365 až 405 nm).

Opravdu je riziko podobné jako u solárka?

Domnívám se, že záření je ve stejné intenzitě jako u solárek čili je to podobná zátěž. Riziko může být pro nehty i větší, protože ruce jsou od zdroje světla v lampě jen pár centimetrů daleko, manikúru si ženy dělají pravidelně (minimálně dvakrát do měsíce), do přístroje se dostanou i hřbety rukou a u nohou i nárty. Obě tyto lokality jsou náchylné k pigmentovým skvrnám i spálením.

Je u lamp nějaká regulace na sílu záření?

Myslím si, že tam v podstatě žádné regulace nejsou. Při covidu ženy nemohly chodit na manikúru a začaly si ji dělat doma, takže mají různé lampy. A netuší, jak silné u nich to záření je. Do některých pacientky dají nehty na 30 sekund a lak ztvrdne, v jiných je musejí mít dvě minuty. Rozdíl ve výkonu bude velký.

Jak se chránit?

Doma lze UV lampu nahradit lampou s horkým vzduchem. Před návštěvou studia můžeme na kůži v okolí nanést krém s SPF faktorem. Na internetu se prodávají i speciální rukavičky, které mají odstřižený konec u prstu. Po každém sundání gelového nehtu je dobré si prohlédnout plotýnku nehtu. Zda nemám okolo nějaké nezhojené místo nebo mi z něj něco neroste. V nehtových studiích ho upilují a nalepí nový, nehet neprohlédnou.

Kdo je více ohrožen?

Světlá kůže a rodinná anamnéza člověka predisponují k vyš šímu riziku. U pacientů s melanomy na nehtu vidíme poměrně často právě rodinnou zátěž.

Tipy pro zdravější manikúru

Ujistěte se, že manikérky používají sterilní nástroje, čistí je po každém klientovi. Nenechte si stříhat či jinak upravovat kůžičku, může to vést k zánětu a infekci.

Zvažte přechod z gelového laku na klasický, obzvlášť pokud máte s nehty problémy nebo jste alergičtí na aceton, kterým se gelový lak odstraňuje.

Neškrábejte zbytky gelového laku z nehtů, raději si je nechte odstranit na manikúře.

Půl hodiny před zapékáním aplikujte na ruce krém s ochranným faktorem 30 či vyšším. Případně použijte speciální rukavice s odstřiženými konečky.

V acetonu máčejte jen konečky prstů, ne celé prsty. Případně využijte bavlněné kuličky či tampony namočené v acetonu.

