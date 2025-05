Našim sedmi statečným se v projektu Típněte to s Bleskem daří nekouřit! Svůj boj se závislostí na nikotinu zvládají a mají chuť stát se nekuřáky. V Česku je ale stále mnoho kuřáků, kteří přestat kouřit nechtějí. A často ani netuší, že by mohli svou závislost řešit alespoň méně rizikovým způsobem. I o tom jsme si povídali s doc. MUDr. Viktorem Mravčíkem, vědeckým poradcem Národního protidrogového koordinátora Úřadu vlády.

Evropská unie pořád nemá jasno, jak se postavit k alternativám. Vy sám jste kdysi řekl, že »pokud by všichni kuřáci přešli na alternativy, umíralo by v ČR v řádu 10 až 30 let ročně ne 15 tisíc, ale jen asi 300 lidí«. Z čeho vycházíte?

Vědecké důkazy s rostoucí jistotou ukazují, že alternativní výrobky, kde uživatel přijímá nikotin v jiné formě než kouřením, jsou výrazně méně škodlivé. Jinými slovy, když kuřáci přejdou na jakékoliv alternativy, znamená to přínos pro jejich zdraví a potažmo pro zdraví celé společnosti. To znamená, že by umíralo až 100krát méně lidí na nemoci způsobené kouřením.

Akční plán politiky v oblasti závislostí pro roky 2023 až 2025 se přímo zavázal „zvýhodňovat méně rizikové alternativy tabákových výrobků a snížit tak výskyt kouření cigaret“. Myslíte, že se to povedlo?

Řekl bych, že je u nás dobře nakročeno. V České republice prosazujeme snížení škodlivosti a připravujeme řadu opatření, která by v regulačním a legislativním prostoru měla zvýhodnit ty výrobky, které jsou méně škodlivé na úkor těch více škodlivých. To znamená, že klasické cigarety by měly být nejdražší a cenově méně dostupné než nikotinové a tabákové alternativy. Ty by naopak pro uživatele měly být atraktivnější, ať už jde o cenu nebo například o různé příchutě.

Dnes jsou k dostání nikotinové sáčky za 150 korun a zahřívaný tabák za 135, tedy minimální rozdíl proti krabičce cigaret. Myslíte si, že jsou kuřáci dostatečně motivováni k užívání produktů s nižším rizikem?

Motivace by měla být vyšší a větší rozdíl mezi méně škodlivými a těmi nejškodlivějšími výrobky by měl být také větší. Rozhodnutí kuřáků přestat kouřit hodně záleží na informovanosti, jak jednotlivé výrobky škodí. A ta je v tomto ohledu nízká. Více než polovina kuřáků nepovažuje alternativní výrobky za méně škodlivé. Dokonce si myslí, že jsou stejně nebo dokonce více škodlivé.

Máme potvrzeno, že řada kuřáků, která přešla na alternativu, je stále u svých lékařů vedena jako kuřáci, dokonce prý praktičtí lékaři ani nemají jinou kolonku než kuřák/nekuřák. V Blesk Ordinaci jsme v loňském roce pořádali anketu mezi kuřáky a mnoho uživatelů alternativ se za kuřáky sama považuje, nebo neví. Není načase změna terminologie?

Určitě ano. Je to důležité. Výraz pro kuřáka je jasný. Je to člověk, který užívá klasické cigarety. Stejný termín se ale přenáší i do užívání ostatních výrobků -běžně se říká, kouříš elektronické cigarety, kouříš zahřívaný tabák. Proto je potřeba terminologii přizpůsobit tak, abychom tyto věci správně pojmenovali. Postupně by se měl měnit i postoj lékařů. Někteří už si uvědomují, že přechod z klasických cigaret na užívání alternativ přináší i zdravotní benefity.

Ptám se i proto, že pak mohou všechny výzkumy o kouření v ČR vykazovat závažné chyby.

Přesně o tom jsem mluvil, že tam je jistá míra nejistoty a opravdu hodně záleží na tom, jak přesně se ptáme nebo doptáme, pokud jde o užívání těch či oněch výrobků.

V projektu Típněte to s Bleskem 7 z 8 účastníků netušilo, že existují nějaká centra pro závislé na tabáku a už vůbec netušili, že pokud tam začnou odvykat, nemusí hned přestat kouřit. Kde je chyba? Dělá stát kromě zdražování něco pro kuřáky?

Informovanost o dostupné specializované léčbě závislosti na tabáku je v Česku nízká. Když se podíváte, kolik lidí tou léčbou ročně prochází, tak jsou to řádově desítky, možná nízké stovky lidí oproti dvěma milionům kuřáků. Je to velice malé procento. K projektu Típněte to s Bleskem jsem vám chtěl pogratulovat. Je to perfektní akce, která má i vysoký ohlas mezi veřejností.

V centrech navíc existuje pravidlo 3x a dost, tedy počtvrté už si musí kuřák boj se závislostí platit. U drogově závislých žádný limit není, nebo ano?

Není. Pokud se závislý člověk vrátí k droze, léčí se opakovaně. A to je dobře, protože je velká šance, že zrovna tento odvykací pokus bude úspěšný. Takže je potřeba i povzbudit kuřáky. Pokud se jim nepovedlo přestat v minulosti, neměli by přestávat to zkoušet znovu. I proto, že cigareta zabíjí. Vždyť i redukce počtu vykouřených cigaret je skvělý výsledek.

Jste průkopníkem harm reduction, jak se v roce 2025 cítíte?

Harm reduction znamená v překladu snižování škod. To spočívá v tom, že se neeliminuje to chování jako takové, ale snižují se potenciální dopady a s tím spojená rizika. Jinými slovy lidé dál užívají látku, ale mnohem bezpečnějším způsobem.

Tabákové a nikotinové alternativy jsou součástí tohoto přístupu. Není nutné je úplně eliminovat. Ten fenomén, svět bez tabáku, svět bez nikotinu, to je chiméra, které nikdy nedosáhneme. Je lepší se soustředit na snížení škod, které jsou s tím spojeny.

