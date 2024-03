Glaukom neboli zelený zákal je závažné oční onemocnění, které vede k postupné ztrátě zraku až slepotě. Osob takto postižených přibývá. To je dáno stárnutím populace, ale také tím, že lidé zanedbávají prevenci u očního lékaře.

Toto onemocnění se objevuje po čtyřicítce a s přibývajícími roky riziko stoupá. „V tomto věku začíná oko špatně zaostřovat a to nejčastěji přivádí lidi do ordinace očního lékaře. Ten by měl také pečlivě vyšetřit kromě jiného kvůli odhalení glaukomu i oční pozadí a nitrooční tlak,“ vysvětluje primář MUDr. Martin Fučík z kliniky Lexum.

Léčit, ne vyléčit

Zelený zákal je nevratné onemocnění, při kterém dochází k odumírání a degeneraci zrakového nervu a je druhou nejčastější příčinou ztráty zraku. V roce 2021 onemocnělo glaukomem 378 tisíc lidí. Dvakrát častěji jsou postiženy ženy.

Nejčastější příznaky:

zamlžené až zúžené zorné pole

ztráta prostorového vidění

výpadky v zorném poli

duhové skvrny kolem jasných světel

postižený vidí jen stíny a černé skvrny

glaukomový záchvat – náhlá ztráta zraku

Nezanedbejte prevenci

Pravidelné oční kontroly jsou důležité pro včasnou diagnostiku a léčbu. Ta může zahrnovat oční kapky pro snížení tlaku v oku, laserovou terapii nebo chirurgické zákroky. „Klíčovým ukazatelem je nitrooční tlak. Proto je tak důležitá prevence. Vyšetření spojené s výskytem zeleného zákalu probíhá pomocí tonometru, který měří nitrooční tlak, a je velmi rychlé a bezbolestné,“ upozorňuje optometristka Kristýna Štěbetáková z optiky Alensa s tím, že po čtyřicítce máte nárok na prevenci u očaře jednou za dva roky.

Pokud máte nějaké další onemocnění nebo genetické dispozice, je vhodné chodit na prevenci každý rok. Ještě do konce týdne si navíc v mnoha optikách a očních centrech či klinikách můžete nechat zdarma vyšetřit nitrooční tlak. Informace hledejte na internetu.

