Francouzští vědci oživili »zombie virus«, který byl rekordních 50 000 let uvězněn pod zamrzlým jezerem v Rusku. A vyvolali tak obavy z další pandemie! Takový virus se totiž podle badatelů vrací do stavu, kdy je schopen infikovat další organismy. Otevírají experti Pandořinu skříňku se skrytou hrozbou?

Globální oteplování způsobuje nevratné tání rozsáhlých oblastí permafrostu - trvale zmrzlé půdy pokrývající čtvrtinu severní polokoule. To má znepokojivý účinek v podobě uvolňování organických látek zmrzlých až milion let - včetně potenciálně škodlivých patogenů. „Přirozeně se objevují i ty věci, které byly tisíce let skryty a pro vnější svět jako by neexistovaly,“ přiznává pro Blesk.cz virolog RNDr. Jiří Černý z České zemědělské univerzity v Praze.

Přestal pro ně existovat čas

Vědci z francouzského Národního centra pro výzkum za účelem studia těchto organismů oživili několik »zombie virů« ze sibiřského permafrostu. Nejstarší z nich »Pandora virus« je starý neuvěřitelných 48 500 let!

„Zmražení v případě virů neznamená, že je zabijete, ale jen to, že se nemohou množit a vyvíjet. Je to jako kdyby pro ně po dobu zmražení přestal existovat čas. Když je ale rozmrazíte a poskytnete jim vhodné hostitelské buňky, na kterých se mohou replikovat, začnou normálně fungovat,“ popisuje oživení virů i po tisíciletích Černý.

Po prostudování živých kultur francouzští vědci zjistili, že všechny »zombie viry« mají infekční potenciál, a představují tedy hrozbu pro své hostitele, kterými ale v tomto případě není člověk, nýbrž jiné mikroskopické organizmy. Vědci ale předpokládají, že bychom se v budoucnu mohli dočkat dalších pandemií ve stylu COVID-19, protože stále tající permafrost bude i nadále uvolňovat i jiné dlouho spící viry, uvádí deník New York Post.

Hrozí další pandemie?

Také podle virologa Černého je výzkum zaměřený na patogeny ukryté v permafrostu velmi důležitý. „Skutečně je dobré vědět, co se tam objevuje, jestli to potencionálně může být infekční pro člověka nebo současné rostliny či živočichy. Pokud by se něco takového zjistilo, může to být další důležitý a nebezpečný prvek v naší rovnici, která říká, jaké další pandemie můžeme v budoucnu očekávat,“ vysvětluje Černý.

Podle experta však ne všechny patogeny, které ve zmrzlé půdě »spí«, pro nás představují nebezpečí, protože dané patogeny byly přizpůsobeny na své hostitele před tisíci lety. Nemusí být tedy schopny infikovat současné formy života nebo je budou infikovat jen velmi neúčinně.

„To znamená, že patogen, který byl přizpůsoben na mamuty, může být teoreticky schopný infikovat slona, ale už ne člověka, nebo jen velmi neefektivně. Jenomže se slonem se patogen nepotká, protože slon na Sibiři nežije. Kdyby infikoval člověka, tak to může sice vést ke smrti některých jedinců, to je bohužel pravda, ale z globálního hlediska to spíše nepovede k pandemii,“ soudí Černý.

Obávaní netopýři

Mnohem větší hrozbu podle experta představují současné patogeny, které cirkulují v našem světě právě teď, které jsou adaptovány na současné živočichy, a je tedy velká pravděpodobnost, že se s nimi střetneme. „Výrazně vyšší je například pravděpodobnost, že se nám tady objeví SARS-CoV-3, protože hlavně ve východoasijských netopýrech cirkuluje velké množství koronavirů příbuzných SARS-CoV-1 i 2 a těch my se nezbavíme,“ říká virolog.

Francouzskými vědci zmiňovaný Pandora virus Černý nepovažuje za nijak nebezpečný. „Pandora virus je jeden z největších virů, které v současné době známe. Z hlediska medicínské virologie je ale absolutně nedůležitý, není pro člověka nebezpečný. Žádná z těch virových skupin, kterou v článku zmínění vědci objevili, není pro člověka infekční,“ uklidňuje.

Antrax zabíjel

Upozorňuje však také na případ z roku 2016, kdy patogeny ze zamrzlé půdy zabíjely. „Děti na Sibiři jedly maso sobů, kteří uhynuli a byli zamraženi v permafrostu. Národy na severu Ruska toto dělají poměrně běžně, protože to je maso, které s nadsázkou řečeno, jako byste vyndali z mrazáku. Ale tyto děti se bohužel nakazily bakterií antraxu a zemřely,“ uzavírá virolog.

délka: 20:17.68 Video Video se připravuje ... Virolog Jiří Černý o opičích neštovicích: O pacientovi nula, šíření nemoci i očkování Pavlína Horáková