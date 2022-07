Býk

Věnujte se relaxačním aktivitám, které vám dodají dostatek síly. Jakmile budete dělat to, co sami chcete, tak se vám bude dařit lépe. Je skvělé, že se nelitujete, ba naopak se motivujete k lepším výsledkům. I když to bude složité, všechny úkoly splníte.