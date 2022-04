Že je fyzické zdraví důležité, na tom se shodneme úplně všichni. Dobře fungující orgány, svalová i kosterní soustava, organismus bez karcinomů – co víc si můžeme přát. Co když je však toto všechno v pořádku, ale duše stůně?

I když žijeme ve 21. století, jsou psychické trable a dokonce i onemocnění ještě v některých případech bagatelizovány. Ale odborníci na lidskou psychiku ví své. V poslední době se mnohonásobně zvýšil počet lidí, kteří potřebují pomoc psychiatrů, psychologů, terapeutů a dalších expertů přes duši. Velký problém ale je, že jich je málo!

Na to jsme zareagovali v redakci Blesku a špičky oboru pozvali, aby odpovídaly na vaše otázky. Máte jedinečnou příležitost v úterý 26.4. od 10 do 12 hodin zavolat jednomu z Odborníků na telefonu. Každý z nich se bude věnovat jiné problematice. Závislosti, sexualita, úzkosti a jiné psychické poruchy kvůli válce či z obavy z pandemie, nejčastější dětské psychické trable či vyrovnání se se smrtí. Tak si to nenechte ujít.