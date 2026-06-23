Úvěr je dobrý sluha, ale špatný pán. „Když s ním umíte pracovat, pomůže vám překlenout složitou situaci nebo uskutečnit důležitý plán, také se ale může proměnit v noční můru,“ říká Markéta Svatošová, z České národní banky, ze sekce dohledu nad finančním trhem II.
Ani hypotéka není bez rizika
Každou půjčku je nutné důkladně promyslet. Opravdu si potřebujete vzít úvěr kvůli dovolené a pár dní luxusu splácet několik následujících let? A úplně bez rizika není ani hypotéka. „Jde o dlouhodobý produkt a spotřebitel by měl zvážit svou příjmovou situaci, a to i z hlediska budoucí perspektivy,“ upozorňuje Svatošová.
Nejrizikovější jsou mikropůjčky
Největším rizikem jsou ale podle ní mikroúvěry, tzv. půjčky do výplaty. „Jsou spojeny s vysokými úroky a poplatky. Pokud se s nimi žadatel o úvěr patřičně neseznámí před podpisem úvěrové smlouvy a nezakalkuluje je do svých budoucích finančních nákladů, mohou mu způsobit velké starosti a mnohdy ho zavléct až na pokraj dluhové pasti,“ zdůrazňuje a dodává, že při každé půjčce je důležité si vytvářet dostatečnou finanční rezervu pro případ neočekávaného výpadku financí.
Nenechte se napálit
Není půjčka jako půjčka. A rozpoznat, která z nich se může v budoucnu stát pastí, nemusí být snadné. „Úvěr má řešit důležitou potřebu, ne krátkodobé přání. Na dovolenou, vánoční dárky nebo běžnou spotřebu se půjčovat nevyplatí – dluh budete splácet déle, než se radovat z nakoupených věcí,“ vysvětluje Markéta Svatošová a přibližuje základní rozdíly mezi půjčkami.
Půjčka je dobrá, pokud je měsíční splátka zvládnutelná, nepředstavuje riziko pro chod domácnosti a neohrožuje její základní výdaje a plnění již sjednaných finančních závazků.
Je investicí do budoucnosti, např. když si půjčujete na vzdělání, vlastní bydlení nebo vybavení, které vám pomůže generovat příjem.
Má nízké náklady, tedy nízkou úrokovou sazbu a RPSN (roční procentní sazbu nákladů).
Špatná je půjčka, která nepřináší žádný finanční užitek, po čase ztratí hodnotu, a taková, kterou vlastně nepotřebujete, např. na luxusní zboží, dovolené nebo dárky.
Má vysoké RPSN, jak je to např. u krátkodobých půjček nebo půjček s extrémními poplatky, které mohou nést až znaky lichvy.
Hrozí dluhová spirála, třeba v případě půjčky na zaplacení jiné splátky nebo úhradu běžných výdajů.
Dvě záludné úvěrové pasti
Potřebujete půjčku? Pokud ji chcete pro soukromé účely, poohlédněte se po spotřebitelském úvěru. Nespoléhejte ani na P2P půjčku (tzv. mezi lidmi) ani se nenechte zlákat slibem, že úvěr pro podnikatele se vyřídí snáze a má výhodnější podmínky. Za zdánlivé výhody v obou případech zaplatíte ztrátou ochrany, kterou poskytuje nejen zákon o spotřebitelském úvěru a zákon o ochraně spotřebitele, ale i občanský zákoník.
Půjčka mezi lidmi
P2P úvěry jsou půjčky uzavírané mezi dvěma fyzickými osobami, a proto vás většinou nechrání zákon o spotřebitelském úvěru. Zpozorněte především, když půjčku zprostředkovává profesionální platforma. „Pokud není jasné, kdo půjčku skutečně poskytuje a jaká pravidla pro ni platí, berte to jako varovný signál,“ upozorňuje Svatošová.
Půjčka na IČO
Úvěry »na IČO«, pokud jejich účel nesouvisí s podnikáním, jsou velmi rizikové. Např. nezaručují právo na omezení sankcí z prodlení, ani právo na předčasné splacení za zákonem omezené náklady. Především se ale může stát pastí, za kterou zaplatíte ztrátou bydlení.
Pokud totiž půjčku zajistíte svou nemovitostí, můžete o ni v krajním případě přijít, a to i v případech, kdy původní výše úvěru je v řádech vyšších desetitisíců. Výše dluhu totiž v případě, kdy přestanete splácet, strmě roste z důvodu sankčních plateb. „Založení živnosti, jen kvůli získání úvěru, by navíc mohlo přinést i trestněprávní důsledky,“ dodává Svatošová.
Tip: poznejte svět peněz
Chcete mít své finance pod kontrolou a rozhodovat se s jistotou – ať už jde o půjčky, nebo každodenní výdaje? Poznejte, jak funguje inflace, úrokové sazby i celá ekonomika a posilte svou finanční gramotnost v Návštěvnickém centru České národní banky v Praze nebo v Brně. Dorazte samostatně nebo si zarezervujte účast na komentované prohlídce. Podrobnosti najdete na www.nc.cnb.cz. A pozor! Informace o penězích jsou zadarmo.
Hypotéka: Sen i závazek
Hypotéka není jen cesta k bydlení, ale i velký závazek. Za vlastní bydlení se totiž platí víc než jen splátkou. Financování nákupu vlastního bydlení hypotékou sice může být racionální volbou, jak se zajistit na stáří, zároveň ale jde o závazek na desítky let. Navíc je nutný poměrně vysoký počáteční vklad. Banka totiž standardně požaduje 10 – 20 procent hodnoty nemovitosti.
„Ke koupi bytu za 4 000 000 Kč musí mít spotřebitel našetřeno minimálně 400 tisíc korun i více,“ vysvětluje Markéta Svatošová. K tomu je nutné připočítat i další náklady, např. provizi makléře, náklady spojené s vyřízením úvěru a další administrativní poplatky. „Je třeba počítat i s možností zvýšení měsíční splátky po skončení fixace sjednané úrokové sazby. Rozdíly v měsíční splátce mohou být i v řádu několika tisíc korun,“ upozorňuje odbornice.
Kromě hypotéky se pak musí platit i další závazky, spojené s vlastním bydlením. Jde např. o platby do fondu oprav, daň z nemovitosti, poplatky za služby atd.
FLOW: Vláda ordinuje ekonomice pivo a bůček, riskujeme infarkt, říká šéf rozpočtové rady Hampl e15