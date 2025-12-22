Klasických novoročenek každoročně ubývá. I proto, že cena známek roste, oranžových schránek v ulicích je stále méně, a když máme jít na poštu, stojí to i spoustu času. Kdo by se ale nechtěl radovat z pěkného přáníčka. Vyplatí se ho poslat, přijde adresátovi včas?
Reportéři Blesku rozeslali pohlednice mezi různými městy v Česku. Pět se známkou typu A, doručeny měly být následující den. Úspěch slavila pouze jedna. Stejný počet se známkou B, do šestidenního limitu se vešly všechny.
„Doručujeme statisíce zásilek denně, drtivou většinu podle stanovených podmínek. Chyba se stát může, jsme jen lidé,“ uvedl k výsledkům testu mluvčí pošty Matyáš Vitík. Odesílatel může prý zásilku reklamovat. Ale jak, když nemáme podací lístek, a tím jasný důkaz?
„Prověřujeme, jak ke zpoždění došlo. Zda to bylo kvůli výběru schránky, třídění na pochůzku nebo při doručování,“ řekl Vitík. Na otázku, zda vzniká nárok na vrácení peněz, už neodpověděl.
Co slibují?
Známka A za 36 Kč: „Dopis/pohlednice se známkou A je doručen následující pracovní den po odeslání do rozhodné doby. Pokud je schránka vybírána např. v 16 hodin, tak rozhodná doba je právě čtvrtá odpoledne,“ popsal Matyáš Vitík, kdy musí být psaní doručeno.
Známka B za 31 Kč: V případě známky typu B se jedná o ekonomický režim, je doručena do šestého pracovního dne.
Fronta u přepážky na půl hodiny
Už jen poslat pohled se ukázalo jako náročný úkol. Řada trafik je neprodává. A pokud ano, většinou pak nemají známky. Ve Strakonicích proto reportérka Blesku vyrazila na poštu, jedinou, která v okresním městě je. V přeplněné hale před půl čtvrtou odpoledne napočítala 27 lidí. Přepážky byly v provozu tři. Čekání nebralo konce. Pohlednici se podařilo odeslat po 35 minutách.
Podobně popsal situaci čtenář Blesku z Prahy. Potřeboval známky. Do pobočky na Karlově náměstí zašel v poledne, na řadu se dostal po 20 minutách. „I přes nápor byly úřednice velmi příjemné a ochotné,“ popsal.
Co na to Česká pošta?
„Průměrné čekací doby jsou minimální v řádu jednotek minut. Během špiček se samozřejmě, ostatně jako v každém obdobném provozu, může stát, že zákazník čeká na obsluhu déle,“ konstatoval Vitík.
Nový ministr provětral vedení
Razantní krok udělal nový ministr vnitra Lubomír Metnar (ANO) krátce po jmenování. Minulé úterý odvolal 10 z 15 členů dozorčí rady České pošty. Důvod? Personální a organizační zásahy, které vedení připravovalo a neinformovalo o nich včas a transparentně. Pětice zbylých členů rady je volena zaměstnanci pošty, ministr je tak odvolat nemůže.
