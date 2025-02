I po rozvodu by oba rodiče měli na dítě přispívat stejným dílem. Jenže se to neděje. Každý 31. rodič v Česku dostává výživné jen 1000 korun! Potřeby svého potomka pak musí finančně táhnout sám.

Tisícovka je cena víkendového nákupu nebo levnějších bot. Přesto ji soud může určit jako částku postačující na výživu dítěte! Bez ohledu na to, že i když rodič pečující o svého potomka přidá druhou tisícovku, na bydlení a stravu to rozhodně nestačí!

„Je smutné vidět rozsudky, kdy povinnému rodiči soud vyměřil výživné pod 1000 Kč. Tato částka nemůže ani z poloviny pokrýt potřeby dítěte,“ potvrzuje problém Iveta Novotná, ředitelka programu VašeVýživné.cz.

Pozitivní zprávou je ale podle ní to, že rodičů s takto nízkým výživným ubývá. „V roce 2020 to byl každý 18. rodič, zatímco vloni už jen každý 31.,“ dodává.

Jen inflace ke zvýšení nestačí

Chyba při nízkém výživném leží ale i na straně rodiče, který zůstal sám s dítětem. O zvýšení výživného totiž musí požádat soud! Infl ace, která ničí ceny, sama o sobě ale není důvodem pro žádost o vyšší výživné. „Soudy výživné zvýší v případě podstatné změny poměrů na straně dítěte nebo rodiče. Takovou změnou poměrů inflace není,“ vysvětluje advokátka Kristýna Nováková ze společnosti Rödl & Partner.

Jak vypadá průměrný dlužník

Průměrný dlužník výživného rozhodně není bezdomovec, který přežívá na tom, co vyžebrá. Podle statistik programu VašeVýživné.cz je to muž ve věku 37 let se středním vzděláním s maturitou, který je zaměstnaný. Žije v Ústeckém kraji a má jedno až dvě děti ve věku 7 – 14 let.

Mlčení přijde draho

Odmítá rodič, který má vyživovací povinnost, sdělit své příjmy? Soud pak vychází z toho, že příjem rodiče činí 25násobek částky životního minima. Protože životní minimum je nyní 4860 Kč, jde o částku 121 500 Kč!

RADA: Dluhy na výživném řešte hned a nespoléhejte na sliby dlužníka. „Čím dříve začne rodič řešit dlužné výživné, tím je vyšší šance na úspěch,“ potvrzuje ředitelka Novotná.

Důvody pro zvýšení výživného

Výše výživného se může měnit. S tím, jak dítě roste a vyvíjí se, by mělo růst i výživné. Nejde o nic neobvyklého. U soudu lze žádat zhruba každé tři roky. A pokud dojde ke změně poměrů, i dříve. „Ze strany dítěte jde např. o nástup do školy, přechod na další stupeň vzdělávání nebo změnu zdravotního stavu dítěte apod.,“ vypočítává JUDr. Nováková.

Tohle jsou nejčastější důvody, se kterými se dá uspět:

● dítě začne chodit do školy, přestoupí na vyšší stupeň, učiliště, střední nebo vysokou školu

● nemoc dítěte, které vyžaduje nákladnější léčbu (např. celiakie, diabetes apod.)

● zlepší se finanční situace povinného rodiče (toho, který má platit výživné)

● vzrostly náklady na potřeby dítěte kvůli jeho nadání (hudební škola, sport apod.)

● snížily se příjmy rodiče, který o dítě pečuje (např. zhoršené zdraví, ztráta zaměstnání atd.)

Doporučující tabulka

Při určení výše výživného soud zkoumá majetkové poměry rodičů, věk dítěte i jeho speciální potřeby. „Děti by měly mít v zásadě shodnou životní úroveň jako jejich rodiče,“ říká Nováková.

Se samotným výpočtem pak soudcům radí tzv. Doporučující tabulka pro určení výše výživného, kterou připravilo ministerstvo spravedlnosti. „Tabulka je doporučující, nikoli závazná, tudíž se soud od procentuálního rozmezí může v individuálních případech odchýlit,“ upozorňuje advokátka.

3 chyby, které dítě připraví o peníze

Dítě můžou o peníze připravit zbytečné chyby rodiče, který je dostal do péče.

Výživné »neprošlo« soudem

Rodiče často nenechají dohodu o výživném potvrdit soudem. Dohodnou se vlastně neformálně, pouze v SMS, dopise, e-mailu. Potvrzení soudem ale dává rodičům vyšší právní jistotu. Rozsudek o výživném je přímo vykonatelný, takže dlužné výživné lze získat pomocí exekuce. „Neplatícímu rodiči může exekutor obstavit účet, nechat strhávat výživné ze mzdy, zabavit a prodat jeho věci nebo třeba zabavit řidičský průkaz (kromě řidiče z povolání),“ dodává Nováková.

Rodič tají příjmy

Někteří rodiče se snaží kvůli alimentům snižovat své příjmy. Pokud to rodič dítěte v péči ví, měl by se bránit. „Soud může zjišťovat výdělkové možnosti a schopnosti daného rodiče. Zkoumá vzdělání i to, jaká je průměrná výše příjmů v daném oboru, kolik daný rodič dosud vydělával a proč se nyní nemůže věnovat své původní profesi,“ vypočítává advokátka.

Nežádají peníze zpětně

Zákon umožňuje výživné stanovit až tři roky zpětně. Právo na výživné se nepromlčuje, práva na jednotlivá opětující se plnění však promlčení podléhají.

Novela nabídne větší páky

Během letošního roku by měla začít platit novela občanského zákoníku, která přinese řadu změn do rozvodů a péče o děti, včetně úpravy výživného. „Výživné bude po schválení novely možné efektivněji vymáhat,“ říká Nováková.

✓ Rychlost a méně papírování

Pokud se rozvádějící partneři předem domluví na výši výživného a na péči o nezletilé děti, bude možné spojit rozvodové a opatrovnické řízení do jednoho (v současnosti jde o dvě oddělená jednání). Rodiče ušetří i na nákladech, protože budou platit soudní poplatek pouze za jedno řízení.

✓ Úrok místo exekuce

Aby se zlepšilo vymáhání výživného, zavádí novela vyšší úroky za dluhy na výživném. „Budou sice vyšší než běžný zákonný úrok z prodlení, ale nepředpokládá se, že budou nějak likvidačně vysoké,“ uvádí advokátka.

✓ Dluh vymůže prostředník

Novinkou bude i možnost dluh za úplatu postoupit někomu jinému. Postoupení pohledávky může zlepšit postavení dětí, kterým výživné není hrazeno zejména z důvodů osobních sporů. Jedná se například o případy bohatých rodičů, kteří odmítají výživné platit jen z nenávisti k partnerovi.

